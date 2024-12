De volta para a casa, Brasília recebe o Pato no Nilson Nelson pelo NBB

O Brasília Basquete tem a oportunidade de subir ainda mais na classificação antes da virada do ano com cinco partidas consecutivas no Ginásio Nilson Nelson - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

O bom filho à casa torna, e o Brasília muito aguardava por esse momento. Líder em partidas como visitante na temporada 2024/25, ao lado do União Corinthians, os candangos farão uma sequência importante com cinco jogos consecutivos dentro dos próprios domínios para encerrar o primeiro turno do NBB e encostar de vez na caça ao líder Minas. A largada da série é nesta segunda-feira, às 19h30, contra o Pato Basquete, único adversário não paulista dos brasilienses no futuro próximo. YouTube, UOL e Basquetepass anunciam a transmissão.

Por tanto se aventurar longe do quadradinho, o time candango se acostumou a atuar nessas condições. São quatro derrotas como visitante, todas por uma margem de apenas oito pontos ou menos, enquanto venceu em seis ocasiões. Até as médias são melhores quando o encontro é em território adversário, com 84 pontos, 17,8 assistências e 10,6 erros por partida, estatísticas melhores do que quando o compromisso é na capital.

Ainda assim, estar em casa também é bom sinal para o time comandado por Dedé Barbosa. A equipe é a única do NBB além do Minas a não perder como mandante. Apesar de serem apenas quatro jogos no Nilson Nelson, são quatro vitórias.

Agora, o time faz mais três compromissos para encerrar o primeiro turno. Atualmente em quarto lugar e já confirmado na Copa Super 8, que garante vaga para a Champions League das Américas ao campeão, a meta do time candango é continuar na parte de cima da tabela para ter o mando de quadra no torneio de mata-mata.

Depois da partida contra o Pato, os brasilienses irão fazer um campeonato paulista à parte. Serão sete encontros com times do estado de São Paulo, primeiro quatro em casa (Paulistano, São Paulo, Franca e Bauru) e depois outros três longe do DF (São José, Mogi e Corinthians).

Programe-se

Basquete Brasília x Pato Basquete

Quando: hoje, às 19h30

Onde: Nilson Nelson

Ingressos: APP Brasília Basquete



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima