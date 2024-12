NBB: Brasília pega Paulistano para tentar manter invencibilidade em casa

O Brasília segue em lua de mel com a torcida e terá mais um capítulo deste casamento nesta quarta-feira (18/12), às 20h, para receber o Paulistano no Nilson Nelson. Na penúltima partida do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB), o time candango está garantido na Copa Super 8, mas quer aumentar a sequência de 11 vitórias nos últimos 12 jogos para beliscar um lugar ainda melhor na classificação e ter a vantagem do mando de quadra no torneio de tiro curto. O canal da liga no YouTube e o streaming Basquetepass transmitem.

Melhor ataque da competição e terceiro colocado, com 11 triunfos e apenas quatro derrotas, a equipe da capital está de bem com a vida e feliz por estar de volta ao quadradinho. Apesar de ser quem mais vezes atuou fora de casa na primeira metade da temporada 2024/25, o Brasília segue invicto quando o compromisso é como mandante. São cinco vitórias em cinco partidas e 100% de aproveitamento, desempenho igualado apenas pelo líder Minas.

“O campeonato é longo e cada jogo conta, então precisamos lutar sempre. É bom poder jogar no seu território, mas mando de quadra não ganha jogo, então temos que dar nosso melhor para fazer por merecer e buscar o máximo de vitórias possível até chegar em abril, nos playoffs”, disse o técnico Dedé Barbosa.

O Brasília encerra o primeiro turno no sábado (21/12), às 11h, contra o São Paulo, novamente no Nilson Nelson. A partida irá dar o contorno final da tabela para a Copa Super 8, agendado entre os dias 25 de janeiro e 1º de fevereiro do ano que vem. O campeão garante uma vaga na Champions League das Américas. Antes do ano virar, ainda terão compromissos contra Franca e Bauru.