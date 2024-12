Record oficializa acordo para transmissão do Campeonato Candango 2025

O Campeonato Candango está de volta à tevê aberta. Em evento com a presença de diversas autoridades, realizado em um camarote do Estádio Nacional Mané Garrincha, na manhã desta quarta-feira (18/12), a Record Brasília anunciou um acordo com a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) para a transmissão da próxima edição do principal torneio de clubes da capital.



O anúncio confirma a íntegra do Candangão em sinal aberto em uma emissora de grande porte depois de cinco anos. Em 2020, a TV Brasília veiculou os jogos em tevê aberta. Depois, uma parceria com a TV Câmara Distrital e a plataforma da FFDF no YouTube ficaram com a responsabilidade de levar imagens das partidas da competição ao público esportivo da capital federal.



O projeto da Record deve garantir a transmissão exclusiva em sinal aberto de partidas do Candangão disputadas aos fins de semana (possivelmente nas tardes de sábado). Outros ativos da emissora, como o portal R7, também irão disponibilizar os jogos ao público local. A FFDF TV e os 10 clubes participantes terão a prerrogativa de cobrir os demais compromissos marcados no torneio local.



Com o acordo, o Candangão entra no hall de torneios da grade da Record na próxima temporada. Além do torneio distrital, a emissora vai veicular jogos do Campeonato Paulista e da Série A do Campeonato Brasileiro (times da Liga Forte União). Outros estaduais devem chegar à grade. O Paranaense o Sergipano, por exemplo, devem compor o portfólio do esporte ao longo do ano.



Autoridades dos mais diversos setores prestigiaram o anúncio. Além de executivos do alto escalão da Record, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social e ex-ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, discursaram em favor da inclusão do esporte na televisão. Dirigentes de Brasiliense, Gama, Capital, Paranoá, Sobradinho e Legião estiveram no evento.a



Superintendente da Record nacional, André Dias veio a Brasília para o anúncio e destacou o investimento da emissora em competições regionais. “Estamos abraçando através das nossas filiadas em parceria com as demais federações para colocar o futebol na vitrine que ele precisa estar, não só o futebol brasileiro, não só paulista, mas também o regional”, pontuou.



Diretor comercial da Record Brasília, Ronnie Bragança comemora a entrada do Candangao na grade da emissora. “Em 2025, seremos a casa do futebol. É um sucesso total. O Paulistão, que desde 2022 transmitimos, tem sido também de grande sucesso. A nossa expectativa é de que o Candangão nos traga muita alegria e que a gente possa levar de volta as famílias ao estádio”, comentou.



Assessor da FFDF, Haland Guilarde foi outro a celebrar o retorno do Candangão à tevê aberta. "Em nome do presidente Daniel Vasconcelos, é com alegria, satisfação e certeza da mudança de patamar essa parceria com a Record. Temos os veículos de menor porte que acompanham, mas um de massa na televisão é uma virada de chave. Estamos satisfeitos com essa chegada. Eles se empenharam em fazer na íntegra. É só gratidão por acreditarem no nosso produto", vibrou.



O Campeonato Candango de 2025 está marcado para ter bola rolando a partir 18 de janeiro. A edição marcará a comemoração de 50 anos da profissionalização da disputa sob a tutela da FFDF. Na próxima edição, Brasiliense, Capital, Ceilândia, Ceilandense, Gama, Legião, Paranoá, Real Brasília, Samambaia e Sobradinho estarão na disputa do título da elite local. A decisão em partida única está agendada para 29 de março, um sábado.