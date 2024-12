Brasília é derrotado pelo Paulistano e perde primeira em casa no NBB

Brasília sofre com "mão quente" do Paulistano e perde a primeira em casa no NBB 2024/25 - (crédito: PEDRO SANTANA / CB)

O Brasília Basquete perdeu para o Paulistano por 87 x 102, nesta quarta-feira (18/12), no ginásio Nilson Nelson, e deu adeus a sequência de invencibilidade em casa no Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/25. Dois dias depois de virar contra o Pato e garantir a classificação para a Copa Super 8, o time candango não conseguiu buscar o resultado novamente, em uma noite inspirada e calibrada do adversário, e perdeu pela primeira vez na temporada jogando no Distrito Federal.

Com a mão quente desde o começo da partida, o ala Kevin Crescenzi, ex-Cerrado, foi o principal destaque do lado vitorioso, com 23 pontos e cinco bolas para três. Além dele, outros cinco atletas passaram dos dois dígitos e somaram para a maior pontuação do Paulistano na temporada. Apesar do revés, o cestinha da noite foi Daniel Von Haydin, que fez 29 pontos e superou a melhor marca da carreira no NBB. Segundo maior pontuador da liga, Anton Cook contribuiu com outros 26.

“Sabíamos da dificuldade da partida. É uma equipe muito física e que sempre dá trabalho aos adversários. Não conseguimos impor nossa força defensiva e sabemos que precisamos melhorar nesse aspecto para poder fazer jogos mais completos”, analisou o ala-pivô Guilherme Magna.

Mesmo com a derrota, o Brasília permanece em terceiro, atrás apenas de Minas e Flamengo. No entanto, a equipe desperdiçou a oportunidade de abrir vantagem para o Bauru, o quarto, e garantir mando de quadra na Copa Super 8. Do outro lado, o Paulistano emplacou a terceira vitória seguida e subiu para o 10º lugar, porém sem chances de chegar na zona de classificação para o torneio mata-mata.

O time candango encerra o primeiro turno do NBB contra o São Paulo, neste sábado (21/12), às 11h, novamente no Nilson Nelson. Antes do ano virar, os comandados de Dedé Barbosa fazem outros dois compromissos, contra Franca (27/12) e Bauru (29/12), ambos em casa.

O jogo

Time que mais acerta bolas do perímetro no NBB, o Brasília começou a partida sofrendo do próprio veneno. O Paulistano fez chover e disparou na vantagem logo no início do confronto, acertando 7 de 9 tentativas para três pontos. Enquanto isso, o time candango tentou responder na mesma moeda, mas não conseguiu acertar o encaixe defensivo e viu o adversário abrir 21 x 32 no fim do primeiro quarto.

A toada permaneceu a mesma no segundo período, mas os donos da casa conseguiram encostar na reta final com show de Cook, autor de 14 pontos, e a intensidade do jovem Beller, que veio do banco e melhorou a defesa da equipe. Tanto é que o Brasília chegou a empatar a partida na volta do intervalo.

No entanto, o Paulistano manteve a mão calibrada, acertando 10 dos 14 arremessos tentados no terceiro quarto, e logo voltou a abrir 10 pontos de vantagem novamente. Nos dez minutos finais, o time candango esboçava uma reação e ameaçava encostar, mas os paulistas jogavam um balde de água fria com cestas em respostas e conseguiram administrar a vantagem.

Cansado e com rotação curta, em razão dos desfalques de Gemadinha, Gui Santos e Matheus Bonfim, o Brasília não teve gás para buscar a virada e perdeu a primeira como mandante no NBB por 87 x 102.



*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini