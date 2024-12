Atlético tenta incluir Rony em negociação de Paulinho, mas se assusta com valores

Tanto no Atlético quanto no Palmeiras, há uma certeza: Paulinho vestirá as cores do Verdão em 2025. O negócio será sacramentado e comunicado em breve. Nos termos da negociação, o Galo receberá uma boa quantia, além de dois atletas. Entre eles, o clube mineiro tentou incluir Rony, mas se assustou com os valores.

A diretoria atleticana considera altos os valores que envolvem a negociação para a chegada de Rony à Cidade do Galo. Assim, a opção recaiu sobre Patrick e Gabriel Menino.

Paulinho chega ao Palmeiras a pedido de Abel Ferreira. O treinador já havia tentado contratar o atleta anteriormente, mas ele assinou com o Atlético. Agora, o Verdão investirá 18 milhões de euros (R$ 115 milhões) para contar com o camisa 10 do Galo.

O atacante é um dos destaques do Galo. Em 2024, ele disputou 59 partidas, marcou 19 gols e se firmou como peça importante no ataque, ao lado de Hulk. Ao todo, são 120 jogos pelo Atlético e 50 gols.

