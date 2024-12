Spencer Lee analisa o 1º turno do Brasília Vôlei na Superliga Feminina

O Brasília Vôlei encerrou a participação no primeiro turno na noite do último sábado na grande São Paulo: nono lugar - (crédito: Carol Fotografia/Osasco)

O Brasília Vôlei está em recesso depois de perder de virada para o Osasco na noite de sábado por 3 sets a 1 em uma hora e 34 minutos de jogo. As parciais foram de 22/25, 25/16, 25/18 e 25/16. A partida disputada no Ginásio José Liberatti encerrou participação dos dois times no primeiro turno da Superliga feminina. O Osasco vai para as festas do fim de ano em segundo lugar na classificação atrás do Praia Clube. Com quatro vitórias e sete derrotas na temporada, o time candango descansa na nona posição.

Em entrevista ao Correio, o técnico Spencer Lee fez um balanço da campanha do Brasília Vôlei. "Liberamos a equipe para casa curtir as festas de Natal. A gente volta no dia 27. O set vencido contra o Osasco soma, claro, mas não conseguimos o ponto que desejávamos para ficar entre os oito no primeiro turno e participar da Copa do Brasil. Estar entre os oito nos colocaria nessa oportunidade, mas foi muito legal", pondera o comandante.

"É um time jovem, então oscila muito entre bons e maus momentos. Quando a gente joga bem, percebe a competitividade que gera, mas está muito difícil sustentar essa qualidade ao longo de um jogo de quatro sets, infelizmente", avalia Lee.

O treinador espera dar continuidade na evolução antes da volta à quadra no próximo dia 7 de janeiro, no Rio, contra o Flamengo. "No segundo turno é trabalhar um pouco mais essa consistência dos nossos melhores momentos para que a gente possa enfrentar de igual para igual equipes com porte financeiro maior do que o nosso, um elenco mais experiente, com mais qualidade do que o nosso", planeja, com orgulho do time.

"A gente tem incomodado as equipes, mas, em algumas situações, não o bastante para vencer esses jogos difíceis. Vida que segue. Voltaremos focados no trabalho do segundo turno para que a gente permaneça na briga para estar entre os oito melhores. Isso é o mais importante".

Ontem, pela Superliga B masculina, o Brasília Vôlei derrotou o Araguari Eva por 3 sets a 1 no Sesi, em Taguatinga Norte. No sábado, o Real Brasiliense perdeu para o Monte Carmelo por 3 sets a 0.