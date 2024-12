NBB: sem vencer há duas partidas, Brasília recebe o Franca

O segundo turno do Novo Basquete Brasil começou e o Brasília Basquete segue no Distrito Federal para o penúltimo confronto do ano, nesta sexta-feira (27/12), diante do atual tricampeão Franca. A bola sobe às 20h, no Ginásio Nilson Nelson. O confronto é o quarto da sequência de cinco em casa para o representante da capital. A plataforma Disney e o canal do NBB no YouTube transmitem.

A tentativa brasiliense de vencer a equipe do interior paulista passará pela quebra de um tabu. Os últimos cinco jogos entre as equipes foram vencidos pelo atual tricampeão da elite do basquete do país.

O triunfo veio na segunda metade da temporada 2021/2022. Na ocasião, o Brasília venceu por 96 x 86. O retrospecto geral é positivo ao Franca. Nas últimas 13 partidas entre os dois, são 11 vitórias dos paulistas.

Não bastasse ser um duelo entre campeões — o Brasília ostenta quatro canecos —, o encontro vale a terceira colocação. As duas equipes têm campanhas semelhantes, com 11 vitórias e seis derrotas, 64,7% de aproveitamento. A companhia do DF fica atrás na quarta colocação pelo número de pontos sofridos (1384 x 1304).

O Brasília vivia sequência expressiva de vitórias até a chegada das rodadas de fim de ano. Eram nove triunfos consecutivos até o revés para o badalado Flamengo, na 13ª rodada. Após vencer mais duas, contra Vasco e Pato, amargou a primeira derrota da temporada em casa diante do Paulistano. Em seguida, caiu para o São Paulo no Nilson Nelson.

O sucesso de hoje contra o Franca passa pelo primeiro quarto. Lá se vão três partidas da equipe comandada por Dedé Barbosa sem largar em vantagem no período inaugural. Contra o Pato, partiu em desvantagem por 22 x 21. Diante do Paulistano, saiu atrás com expressivos 32 x 21. Na última rodada, contra o São Paulo, perdeu por 30 x 23.

Na avaliação do técnico da equipe Dedé Barbosa, comandar as ações da partida é papel do Brasília. "Foram partidas em que não colocamos nosso ritmo logo de cara. Correr atrás do placar é sempre mais complicado do que manter a dianteira. Precisamos antecipar os adversários, principalmente jogando em casa. É nosso papel comandar as ações, e é isso que vamos fazer nessas duas partidas", garante o treinador da equipe Dedé Barbosa, ao Correio.

Apesar do retrospecto negativo, o treinador do time da cidade enxerga igualdade pela disputa. "Falar sobre as outras temporadas é complicado. Não tínhamos times e condições de brigar com uma equipe como o Sesi Franca. Mas, agora, conseguimos disputar contra todas as equipes do torneio. Assim como fizemos no turno, podemos duelar contra Franca de igual para igual", destaca, lembrando da derrota por 79 x 74 em 17 de outubro.

"Derrota é derrota, vai custar caro para a gente depois. Sabemos que estamos firmes no campeonato, que temos um time compacto, bem treinado. Vamos buscar duas vitórias para encerrar o ano bem. As últimas duas derrotas não abalam nosso moral, de forma alguma", discursou o ala Daniel Von Haydin, após o revés para o São Paulo.

Os ingressos para a partida estão disponíveis no aplicativo do Brasília Basquete e custam a partir de R$ 20 (meia-entrada).

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini