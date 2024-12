Neymar fez o mesmo número de gols e filhos nos últimos 18 meses

Neymar anunciou na noite desta quarta-feira (25/12), que será pai pela quarta vez. O bebê é fruto do relacionamento do jogador com a influenciadora e modelo Bruna Biancardi. O casal já é pai de Mavie, de 1 ano.

Nos últimos 18 meses, além de Mavie e o novo bebê, Neymar se tornou pai de Helena, fruto de um breve affair com a modelo Amanda Kimberlly. A menina nasceu em 3 de julho de 2023, e a partir desta data, o jogador marcou somente três gols em partidas oficiais das temporadas 2023/24 e 2024/25.

Vale lembrar que, em 2023, o atleta se lesionou em um jogo do Brasil contra o Uruguai, durante as Eliminatórias para a Copa de 2026. Então, Neymar ficou mais de um ano longe dos gramados e passou por um longo processo de recuperação, que contou com cirurgia e reavaliações médicas.

O primeiro jogo de Neymar após o nascimento de Helena foi em 21 de julho de 2023. Daí em diante, o atleta jogou 16 partidas e fez três gols: dois durante o jogo do Brasil contra a Bolívia e um na partida entre Al-Hilal e Nassaji.

Confira:

3 de julho de 2023: nascimento de Helena

21 de julho de 2023: PSG x Le Havre

25 de julho de 2023: PSG x Al-Nassr

28 de julho de 2023: PSG x C Osaka

11 a 13 de agosto de 2023: sofreu lesão

8 de setembro de 2023: partida do Brasil x Bolívia - fez dois gols

12 de setembro de 2023: Brasil x Peru

15 de setembro de 2023: Al-Hilal x Al-Riade

18 de setembro de 2023: Al-Hilal x Navbahor

21 de setembro de 2023: Al-Hilal x Damac

29 de setembro de 2023: Al-Hilal x Shabab SA

3 de outubro de 2023: Al-Hilal x Nassaji - faz um gol

6 de outubro de 2023: nascimento de Mavie

7 de outubro de 2023: Al-Hilal x Okhdood

12 de outubro de 2023: Brasil x Venezuela

17 de outubro de 2023: Brasil x Uruguai - sofreu a lesão

21 de outubro de 2024: Al-Hilal x Al-Ain

4 de novembro de 2024: Al-Hilal x Esteghlal

25 de dezembro de 2024: anuncia a gravidez de Bruna Biancardi

Neymar será pai pela quarta vez

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a gravidez do segundo filho nesta quarta-feira (25/12) com um vídeo nas redes sociais, onde o casal aparece ao lado de Mavie e Davi Lucca, filho mais velho do jogador, fruto do relacionamento do atleta com Carol Dantas. Ele também é pai de Helena, do breve affair com a influenciadora Amanda Kimberlly.

O casal se conheceu em 2021, por meio das redes sociais, e assumiram o namoro no ano seguinte. O primeiro rompimento aconteceu em agosto de 2022. Meses depois, os dois foram vistos juntos novamente.