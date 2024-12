Neymar e Bruna Biancardi serão pais novamente; saiba o sexo do bebê

A cegonha atacou novamente! Neymar e Bruna Biancardi serão pais pela segunda vez. O casal, inclusive, revelou o sexo do bebê nesta quarta-feira (25/12) com um vídeo nas redes sociais. O jogador e a influenciadora são pais de Mavie, de 1 ano.

"Estamos vivendo uma fase tããão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! SEJA BEM VINDA FILHAAAAAA. Que você venha com muita saúde!", diz a legenda do post, revelando que eles esperam uma menina.

No vídeo publicado no Instagram da influenciadora, Neymar e Bruna aparecem ao lado de Mavie e Davi Lucca, filho mais velho do jogador, fruto do relacionamento do atleta com Carol Dantas. Ele também é pai de Helena, de cinco meses, do breve affair com a influenciadora Amanda Kimberlly.

Antes da publicação, o portal LeoDias revelou a segunda gestação. Segundo a matéria, o casal teria feito um chá revelação para a família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O casal se conheceu em 2021, por meio das redes sociais, e assumiram o namoro no ano seguinte. O primeiro rompimento aconteceu em agosto de 2022. Meses depois, os dois foram vistos juntos novamente.