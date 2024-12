Retorno de Cuca ao Atlético gera revolta nas redes sociais; confira os comentários

O retorno de Cuca gerou revolta de grande parte da torcida do Atlético MG, neste domingo (29). Afinal, o técnico, quando ainda era jogador, foi julgado por fazer sexo com uma menor de idade sob coerção, equivalente ao crime de estupro em 1987. Embora a decisão tenha sido anulada, o profissional nunca pagou pelos atos.

Aliás, com Cuca, estavam outros três jogadores da época, todos do Grêmio. Nenhum deles também pagou pelo crime contra a vítima, que na ocasião tinha apenas 13 anos. Já, no Brasil, o caso volta à tona nos últimos anos e gera revolta em torcedores. Foi assim, com o técnico quando anunciado pelo Corinthians em 2023 e agora no terceiro retorno ao Atlético e sua quarta passagem em 11 anos.

Desse modo, teve quem ficou contrária ao retorno de Cuca ao clube mineiro, por outro lado, também teve apoio de torcedores que se mostraram a favor do profissional, já que na beira do campo ele conquistou os títulos da Libertadores em 2013, do Brasileirão e Copa do Brasil, na temporada de 2021.

Confira alguns dos comentários de torcedores do Atlético nas redes sociais

Cuca nunca foi inocentado, seu processo foi prescrito. Na época os jogadores saíram do país sem nem se apresentar no processo e, embora, ele afirme que nunca teve nada com a menina, seu semen foi encontrado dentro da menor de idade pic.twitter.com/98GzURbZVr — Laura Sabino (@mylaura_m) December 29, 2024

Grande parte da torcida esqueceu que o Cuca participou de estupro de uma menina de 13 anos. O ambiente do futebol normaliza o estupro, o assédio e toda violência contra a Mulher. Por aqui nós não esquecemos. CUCA NÃO!https://t.co/cL1o4qZ5NY — Galo Antifa (@AntifaGalo) December 29, 2024

Pessoa não gosta do Cuca pelas questões extra campo. Ok, direito dela. Agora, por causa disso falar que ele é ultrapassado é de uma desonestidade tão grande. Há TRÊS ANOS o cara conquistava o triplete. Técnico não é iPhone. — Phlåwygnùh™? (@aqueleflavio) December 30, 2024

Se ele for culpado mesmo, que se acerte com Deus!

Eu não tava lá e não sei oque aconteceu de verdade.

Deus abençoe o Clube Atlético Mineiro ?????????? — Xandy (@XandyGooomes) December 29, 2024

