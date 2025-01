Gabigol anuncia que vai para o Cruzeiro

Gabigol posa com a camisa do Cruzeiro. Ele temk contrato com a Raposa até 2028 - (crédito: Foto: reprodução Youtube)

Com um vídeo publicado nas redes sociais nos primeiros minutos de 1º de janeiro de 2025, Gabigol anunciou a sua chegada ao Cruzeiro. Na ação, o atacante aparece com a camisa do clube mineiro e sua pose tradicional. O contrato de Gabi com a Raposa é por quatro anos. O salário, considerando bônus e luvas, chega perto dos R$ 3 milhões mensais, o que faz dele o jogador mais bem pago do Brasil.

A chegada do atacante ao clube mineiro era certa, faltando apenas a divulgação oficial. Durante meses, a renovação de Gabigol com o Flamengo estava emperrada em razão do tempo de contrato. Apesar de a diretoria do clube carioca aceitar dobrar o valor dos vencimentos do jogador, o empecilho foi a duração do contrato. O Flamengo queria um contrato de um ano, enquanto Gabigol desejava quatro anos. Como as negociações não avançaram, o staff do atacante passou a avaliar outras propostas. Santos e Cruzeiro foram as mais relevantes, mas foi o clube mineiro que alcançou os objetivos pretendidos pelo atleta.

Cruzeiro se reforça

O atacante é o quinto reforço do Cruzeiro, que monta um supertime para a temporada. Já chegaram o volante Christian (ex-Athletico-PR), o meia Rodriguinho (ex-América) e os atacantes Yannick Bolasie (ex-Criciúma) e Dudu (ex-Palmeiras).

Gabigol no Flamengo

Gabigol, apesar dos últimos dois anos com números mais baixos, deixa o Flamengo após seis anos, com 308 jogos e 161 gols, o que o coloca como o sexto maior goleador da história do clube (Zicol lidera com 508 gols). Além disso, conquistou 13 títulos, sendo os mais relevantes as duas Libertadores, em 2019 e 2022, marcando gols nas duas finais, e dois Brasileiros (2019 e 2020).

