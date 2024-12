Condição física preocupa e Flamengo não deve contratar Lassina Traoré

O novo diretor do Flamengo, José Boto, foi apresentado na última segunda-feira (30), mas já estava trabalhando e realizando reuniões antes disso. Uma delas ocorreu com o técnico Filipe Luís, em Portugal. Além disso, o Rubro-Negro está sondando a possível contratação do atacante Lassina Traoré.

No entanto, o atleta oferecido ao Flamengo parece, por enquanto, distante. Sua condição física preocupa a diretoria rubro-negra. Após se destacar com gols e grandes atuações pelo Shakhtar Donetsk, Traoré sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho direito, com apenas sete minutos de jogo contra a Inter de Milão, na Champions League.

No lance, o lateral holandês Dumfries caiu sobre a perna de Lassina, que sofreu fratura exposta. Ele ficou um ano sem jogar e não conseguiu recuperar o bom momento na temporada 2022/2023, o que gerou receios na diretoria do Flamengo.

Apesar disso, Traoré começou bem a temporada, com dois gols em três partidas, mas sua fase foi interrompida por uma nova lesão grave: ruptura do tendão quadríceps na coxa. Ele precisou passar por uma cirurgia e perdeu um semestre inteiro fora dos gramados se recuperando. Após o retorno, marcou sete gols e deu nove assistências em 35 jogos, mas em apenas 11 deles iniciou entre os titulares.

Flamengo busca reforçar seu sistema ofensivo em 2025

Dessa forma, o Flamengo entende que essa situação afasta a possibilidade de negócio. A chance seria um empréstimo. Com Pedro ainda no departamento médico e Gabigol deixando o clube, apenas Carlinhos surge como opção no ataque. O setor de ataque é prioridade para reforços em 2025.

