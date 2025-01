Fluminense acerta empréstimo de Antônio Carlos ao Sport

O Fluminense acertou empréstimo do zagueiro Antônio Carlos ao Sport. O defensor deve desembarcar em Recife na próxima semana para a assinatura do contrato. Assim, será um dos primeiros reforços do Leão para a temporada 2025.

O zagueiro tem 31 anos e disputou 33 jogos pelo Tricolor das Laranjeiras na última temporada. Em 11 deles, foi titular. Antônio Carlos atuou mais sob o comando técnico de Fernando Diniz, mas perdeu espaço na sequência do ano com Mano Menezes.

Aliás, a última partida do jogador com a camisa do Fluminense foi em setembro, na derrota para o Atlético-GO, quando esteve por 90 minutos em campo e depois não teve mais chances nos meses seguintes.

Antônio Carlos não tem vaga garantida no time titular. Integrado ao grupo de Pepa, ele disputará posição com Rafael Thyere, Chico, o prata da casa Renzo e Luciano Castán.

