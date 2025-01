João Fonseca na final do Challenger de Camberra: saiba horário e onde assistir

Às 2h da manhã deste sábado (4), João Fonseca disputa a final do Challenger de Camberra, a capital da Austrália. O tenista carioca de 18 anos enfrentará o americano Ethan Quinn. Em solo australiano, poderá conquistar o primeiro título da temporada. O Challenger TV, no site da ATP, transmite.

O novo ano começou de forma positiva para a promessa brasileira. A classificação para a decisão do torneio, acontecida na última sexta-feira (3), trouxe a nona vitória seguida do atleta. A boa fase ainda lhe rendeu a melhor posição no ranking da ATP da carreira.

Atual número 145 do mundo, já somou 64 pontos pela caminhada na Oceania. Independente do que aconteça na decisão, estará, no mínimo, posicionado entre os 130 melhores. Poderá ser o 127º ou o 128º. A nova lista será atualizada na próxima segunda-feira (6). Caso levante a taça, chegará à 113ª posição, com 125 pontos conquistados.

Nas semis, João passou pelo britânico Jacob Fearnley. O tenista escocês é número 99 no ranking mundial e cinco anos mais velho do que o brasileiro. Possui, além disso, quatro títulos de nível Challenger. Todos foram conquistados durante o ano de 2024. Apesar disso, foi Fonseca quem venceu: dois sets a zero, com duplo 6/3.

Ethan Quinn tem 20 anos e é o 202º do mundo. Para avançar à decisão, eliminou o espanhol Martín Landaluce, campeão júnior do US Open 2022. Quinn possui um título de Challenger na carreira, também adquirido em 2024.

A sequência do roteiro de João Fonseca durante o mês de janeiro ainda terá a Austrália como cenário. A próxima missão será a disputa da fase qualificatória do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano no calendário tenista, como de costume. As disputas se iniciam na próxima segunda-feira (6).

