Com muitas chances perdidas, Brasiliense perde para o Tupã na Copinha

Com gol de Tiago Coelho, do time paulista, o Brasiliense largou na competição nacional com derrota - (crédito: Divulgação / Brasiliense FC)

O Brasiliense perdeu por 1 x 0 para o Tupã-SP, na tarde desta sexta-feira, na primeira partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo aconteceu no Estádio Alonso de Carvalho Braga. A partida foi pegada. O Jacaré teve uma boa atuação, mas não conseguiu evitar a derrota. O time candango volta a campo na segunda-feira (6/1), contra o CRB, às 15h15, com transmissão no canal do Paulistão no Youtube.

O início do jogo foi marcado por um certo domínio da equipe do Brasiliense. O time da capital não deu espaço para o Tupã e frequentou por várias vezes a zona defensiva do time adversário. Antes mesmo do relógio marcar 10 minutos de jogo, o Brasiliense já havia criado duas chances perigosas ao goleiro adversário.

A primeira oportunidade veio de bola parada. Após Schimaltz sofrer uma falta no meio de campo, Kersul foi para a cobrança e bateu na direção do gol, mas o goleiro adversário estava atento para fazer a defesa. No lance seguinte, o time candango cobrou um escanteio pelo lado direito. No bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para o camisa 10 Kersul mandar um chute que raspou a trave do time adversário.

A resposta do Tupã veio em um contra-ataque. O lançamento para o Menotti possibilitou a jogada trabalhada pelo lado esquerdo e, livre de marcação, arriscou e forçou o goleiro Hudson a fazer sua primeira defesa no jogo. A partida ficou mais equilibrada. A parada técnica serviu para que o treinador Honorato Jorge fizesse ajustes no tricolor e a conversa resultou em mais ação do clube paulista dentro de campo.

Na reta final, os times se lançaram mais ainda em busca de abrir o placar. O Brasiliense, na sua característica de trabalhar a bola de pé em pé, por sua vez, o Tupã explorava os contra-ataques, mas nem uma das duas equipes conseguiu balançar a rede. Fim de primeiro tempo.

Apenas 35 segundos de jogo do segundo tempo foram suficientes para a abertura do placar. Com o erro na saída de bola da zaga do Brasiliense, o camisa 10 do time adversário, Tiago Coelho, roubou a gorducha, avançou em direção ao gol e com um chute certeiro marcou o primeiro do jogo. A partida ficou elétrica. O tento marcado não intimidou o time candango. Porém, sem conseguir acertar o último passe, acumulou chances perdidas. Do outro lado, o Tupã buscava ampliar a vantagem.

Poucos minutos antes de se encerrar a partida, o Jacaré teve a chance mais clara do jogo. A jogada trabalhada pelo lado esquerdo deixou Diego, camisa 17 do Brasiliense cara a cara com o goleiro Ray, que fez uma defesa difícil.

A equipe do Tupã montou duas linhas de cinco jogadores e abriu mão definitivamente do jogo, para segurar a vitória por 1x0. O time da capital usou e abusou dos cruzamos, mas sem surtir efeito algum. Faltou para o Brasiliense caprichar no último jogo, algo que não aconteceu, decretando assim a derrota por 1x0 para o Tupã na estreia da Copinha.

Ficha técnica:



Tupã 1:

Ray; João Batista, Lucas Ferreira, João Vitor (Luís Fernando), Ramon (Maurício), Gabriel Andrade, Kawann (Guilherme), Lucas Santos (Henrique), Menotti, Tiago Coelho (Alberto) e Kauã (Moisés). Técnico: Honorato Jorge

Brasiliense 0:

Hudson; Dharllyson (Heitor), Carmino, Ibson e Hugo (Huguinho); Planta (Lorran), Schimaltz (Ronygol) e Kersul; Gelado (Diego Xavier), Montanha e João Marcelo (Luis Fernando) Técnico: Gabriel Teixeira.



Estádio: Estádio Alonso de Carvalho Braga



Gol: Tiago Coelho, aos 35 segundos do segundo tempo.



Cartões amarelos: Lucas Ferreira, Ramon, Menotti (Tupã) e Planta (Brasiliense)



Árbitro: Wesley Souza Lopes.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima