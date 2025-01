Copinha: Brasiliense perde para o CRB e amarga eliminação na primeira fase

O Brasiliense está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior, após perder por 2 x 1 para a equipe do CRB. A partida ocorreu na tarde desta segunda-feira (6/1), no Estádio Municipal Alonso Carvalho Braga. A equipe do Distrito Federal perdeu os dois primeiros jogos na competição e não tem mais chances de classificação, mesmo que vença o Água Santa-SP na quinta-feira (9/1), às 13h.

O Brasiliense começou a partida com uma postura diferente do tropeço por 1 x 0 diante do Tupã, aproveitando o início de jogo para buscar o ataque. No primeiro minuto, o Jacaré assustou em chegada do camisa 7 Montanha. O CRB demonstrava mais cautela e estudava o time da capital federal.



A parada técnica permitiu que os técnicos fizessem ajustes nas equipes. O CRB voltou mais ofensivo para a reta final da primeira etapa e colocou o goleiro Hudson para trabalhar em uma sequência de defesas, após dois ataques perigosos. Com o lateral Maycon, o time paulista abriu o placar. Na jogada trabalhada em alta velocidade, Carlison recebeu na esquerda e devolveu para o Maycon seis e balançar as redes aos 39 minutos.



O CRB iniciou a segunda etapa com a mesma postura do final do primeiro tempo: lançando-se ao ataque para ampliar a vantagem. Pela direita, Carlison fez o cruzamento para a área e encontrou Douglas em condições para marcar o segundo do time alagoano.



Jogando com um a menos, aos 43 minutos, o Brasiliense teve um pênalti a seu favor para diminuir a desvantagem. O atacante Pedro Ryan foi para a bola e marcou o primeiro gol da equipe do DF na competição. No entanto, não havia mais tempo para a reação do Jacaré.

A vitória alçou o CRB da lanterna para a terceira colocação do Grupo 9, com os mesmos três pontos do Tupã. O Água Santa lidera, com nove. Apesar da queda do Brasiliense, o Distrito Federal tem chances de classificação com outros dois representantes. Terceiro colocado do Grupo 13, o Real Brasília busca a vitória contra o Imperatriz, na quarta-feira (8/1), às 14h45. Nesta terça-feira (7/1), o Canaã encara o Vasco para se manter na liderança da chave 32.

Ficha técnica

Copa SP de Futebol Júnior

Brasiliense 1 x 2 CRB

Fase de grupos (2ª rodada)

Brasiliense - Hudson; Dharllyson, Carmino, Juninho, Hugo Mendes (Juninho), Toró (Huguinho), Schimaltz, Kersul, Gelado (Diego), Montanha (Pedro Ryan) e João Marcelo (Ronny). Técnico: Gabriel Teixeira

Gol: Pedro Ryan, aos 45 minutos

Cartão vermelho: Ronny

CRB - Pablo; Miguel, Ruy, Elves, Michel (Fabricío), Maycon, William (Wilsinho), Cauã Magnum, Carlison, Douglas e Guilherme (Gabriel Lessa). Técnico: Marcelinho Paulista

Gols: Maycon aos 39 minutos e Douglas, aos 10

Estádio: Estádio Alonso de Carvalho Braga

Local: Tupã (SP)

Árbitro: Anderson Fernando Diniz.

