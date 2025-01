Superliga: Brasília abre o returno com derrota para o Flamengo

Diferentemente do duelo pelo primeiro turno, o Brasilia não tirou nenhum set do Flamengo - (crédito: Paula Reis/CRF)

O Brasília abriu o ano e o returno da Superliga Feminina com derrota para o Flamengo, nesta terça-feira (7/1), no Rio de Janeiro. A equipe do Distrito Federal foi superada por 3 sets a 0 (parciais de 25/18, 25/19 e 25/18).

A ponteira rubro-negra Karina foi a maior pontuadora do jogo, com 15 anotados. O destaque brasiliense foi Naiara, com 11 bolas no chão. O time da capital volta à quadra no sábado (11/1), às 21h, contra o Praia Clube, no Ginásio do Sesi Taguatinga.

Com o resultado, o Brasília Vôlei segue fora da zona de classificação ao mata-mata. O regulamento prevê que as oito melhores equipes avancem na briga pelo título. Hoje, o time do Distrito Federal é o nono colocado, com quatro vitórias e oito derrotas em 12 jogos.

O time do Distrito Federal não disputa as fases mais agudas da principal competição do voleibol nacional desde a temporada 2020/2021. Na edição de 2023/2024, escapou do rebaixamento sob a batuta do técnico Spencer Lee.