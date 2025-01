Flamengo perde para o Boavista em estreia na temporada 2025

A merecida vitória do Boavista por 2 a 1 sobre o Flamengo, pela primeira rodada do Estadual, quebrou duas escritas de mais de dez anos da história rubro-negra. Isso porque o atual campeão carioca não estreava com derrota na Taça Guanabara desde 2006, ou seja, há 19 anos. Além disso, a equipe de Saquarema não triunfava diante do clube da Gávea há 13 anos.

O Rubro-Negro ostentava uma invencibilidade de 15 jogos no retrospecto diante do Boavista, nova SAF do Rio de Janeiro, com 12 vitórias e três empates. Além disso, não sofria um revés em estreias na competição estadual desde a derrota para o Nova Iguaçu, com gol do Deni, em 2006.

Agora, a equipe de Cléber dos Santos precisa deixar a má atuação da estreia no passado para focar no próximo compromisso, nesta quinta-feira (16). O duelo da segunda rodada, contra o Madureira, está marcado para as 18h30 no Estádio O Amigão, na Paraíba. Vale destacar que o grupo principal só inicia na competição a partir da quarta rodada.

Primeiro tempo

Os primeiros minutos davam indícios de um Flamengo dominante na estreia da temporada, mas o prenúncio não se firmou. O que se viu foi um Boavista mais preparado, melhor estruturado e consideravelmente mais eficiente em sua proposta. O Rubro-Negro, por sua vez, mostrou-se incapaz de competir com a estratégia do adversário.

Com três volantes em sua estrutura, o Boavista apresentou um desempenho defensivo quase impecável na primeira etapa. O Rubro-Negro ficou envolvido pela marcação adversária e não conseguiu encontrar soluções, por isso não construiu chances de gols.

A equipe de Saquarema deu muito trabalho pelo lado esquerdo de ataque, com Matheus Alessandro – melhor jogador do primeiro tempo. Apesar da imposição, o Boavista também não teve muitas chances na partida, e o gol demorou a sair. Zé Vitor aproveitou o ótimo cruzamento de Vitor Ricardo e contou com uma falha defensiva do adversário para abrir o placar aos 35′.

Segundo tempo

O Rubro-Negro deu traços discretos de evolução no início da segunda etapa, mas ainda sofria com a proposta de jogo do Boavista quando empatou a partida, aos 10 minutos. Guilherme fez boa jogada pela esquerda e deixou Lorran livre para finalizar na trave. No rebote, Carlinhos, que encerrou um jejum de cinco meses, estufou as redes de cabeça para marcar o primeiro gol do Fla em 2025.

A alegria rubro-negra durou 11 minutos, ou até os 21′, quando o Boavista voltou à vantagem do placar com gol de Raí. Gabriel Conceição aproveitou o rebote da finalização de Resende para cabecear para o meio da área, quando o atacante surgiu para completar para dentro das redes. E a tônica da partida seguiu assim, pois apesar da sutil melhora dos mandantes, o clube de Saquarema manteve domínio das ações e sequer passou sufoco nos instantes seguintes.

FLAMENGO 1×2 BOAVISTA

1ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Data: 12/01/2025 (domingo)

Local: Estádio Batistão, Aracaju (SE)

Gols: Zé Vitor, 35’/1T; Carlinhos, 10’/2ºT; Raí, 21’/2ºT

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales (Guilherme Santos, 44’/2ºT), Pablo, Cleiton, Zé Weliton; Rayan (Caio Garcia, 34’/2ºT), Fabiano (João Alves, 24’/2ºT); Guilherme (Shola, 24’/2ºT), Lorran, Thiaguinho (Felipe Teresa, 33’/2ºT); Carlinhos. Técnico: Cléber dos Santos.

BOAVISTA: André; Vitor Ricardo, Gabriel Caran, Xandão, Mascarenhas (Alyson, 36’/2ºT); Marthã (Sheldon, 19’/2ºT), Caetano (Resende, 19’/2ºT), Zé Mateus; Matheus Alessandro (Abner Vinícius, 36’/2ºT), Raí, Zé Vitor (Gabriel Conceição, 13’/2ºT). Técnico: Caio Zanardi.

Árbitro: Pierry Dias dos Santos

Auxiliares: Juan Motta Cidri e Júlio César Souza Gaudência

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões Amarelos: Fabiano, Thiaguinho, Carlinhos e Rayan (FLA); Gabriel Caran (BOA)