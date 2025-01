Histórico! João Fonseca estreia em Grand Slam com 3 a 0 contra top10

Depois de vencer o NextGen ATP Finals em dezembro, jovem brasileiro João Fonseca, de 18 anos, continua fazendo história e, nesta terça-feira (14), se classificou para a segunda rodada do Aberto da Austrália, ao derrotar o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo.

João, atual número 112 no ranking da ATP, fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/1), 6-3 e 7-6 (7/5), em duas horas e 23 minutos na Margaret Court Arena. Com a vitória, Fonseca vai aparecer entre os 100 melhores do mundo na próxima atualização do ranking da ATP.

"Eu só aproveitei cada momento nesta quadra incrível. Foi a minha primeira vez jogando em um grande estádio, meu primeiro Grand Slam, então só aproveitei o jogo", disse o brasileiro em entrevista após a vitória.

O perfil oficial do Aberto da Austrália no X (antigo Twitter) elogiou o brasileiro: "Uma nova estrela nasce".

Próximos passos

Na segunda rodada, João vai enfrentar o italiano Lorenzo Sonego (N.55), que eliminou o suíço Stan Wawrinka (156º), campeão em Melbourne em 2014 e convidado pelos organizadores para participar do torneio este ano.

Sonego não é um total desconhecido do brasileiro, já que ambos já se enfrentaram uma vez no circuito. Foi no ano passado, na primeira rodada do ATP 250 de Bucareste, e João levou a melhor por 2 sets a 0.

Desde a vitória no final de dezembro no ATP NextGen Finals, torneio que reúne os oito melhores jogadores sub-21 da temporada, o João Fonseca foi campeão do Challenger de Camberra e passou por três adversários no qualifying para entrar na chave principal do Aberto da Austrália.

Nesta terça-feira, João emendou sua 14ª vitória consecutiva.

"Meu sonho é chegar a ser número 1", declarou ele ao chegar a Melbourne.

Rublev, por sua vez, é o segundo cabeça de chave no masculino a cair na primeira rodada. Na segunda-feira, o grego Stefanos Tsitsipas (N.12) foi derrotado por outro jovem talento que disputou o NextGen ATP Finals, o americano Alex Michelsen (N.42).

