Marco La Porta e Yane Marques assumem a gestão do COB

Foi dada a largada para a gestão de Marco Antônio La Porta e Yane Marques no Comitê Olímpico Brasil. Presidente e vice da entidade máxima dos esportes do país receberam, nesta quarta-feira (15/1), o bastão dos antecessores Paulo Wanderley Teixeira e Alberto Maciel Junior.

Houve uma cerimônia de posse na sede administrativa do COB, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além de Paulo Wanderley e Alberto Junior, membros da Assembleia Geral participaram remotamente da solenidade.

Marco Antônio La Porta e Yane Marques foram eleitos presidente e vice do COB em 3 de outubro de 2024, com 30 votos. La Porta é educador físico, mestre em ciências do esporte e ciência da motricidade humana, coronel reformado do Exército e técnico de triatlo. Agora, é o 10º presidente da história da entidade fundada em 1914.

“Para chegar a ser uma potência olímpica, o Brasil precisa antes ser uma nação esportiva, e o COB tem papel fundamental nisso, unindo os stakeholders do Movimento Olímpico e fomentando a pirâmide do alto rendimento. Queremos uma base de praticantes, novos fãs, novos treinadores, novos organizadores, para que na ponta do funil tenhamos novas Yanes, novos Emanueis, novos atletas que possam performar nos Jogos Olímpicos”, destacou Marco La Porta.

Yane Marques é a primeira mulher a ascender a um cargo dessa magnitude no Movimento Olímpico do Brasil. Medalhista de bronze do pentatlo moderno nos Jogos de Londres-2012, a pernambucana de 41 anos Em 2017, iniciou a carreira política. Foi secretária executiva de Esportes do Recife e, em 2023, assumiu a pasta de Esportes Educacionais.

“O tema da nossa campanha o tempo inteiro foi que não pode estar atleta de um lado e confederação do outro. Queremos ter atletas sentados com as confederações, para criar uma relação mais próxima. Atletas têm condições de ajudar, ao mesmo tempo que precisam estar próximos para entenderem que às vezes os presidentes de confederação também têm as suas dificuldades. Um precisa escutar e ajudar o outro”, afirma Yane.

Mudanças estão sendo promovidas no COB, como a redução no número de diretorias: passam de oito para quatro. Dois desses nomes tomaram posse nesta quarta: Manoela Penna, diretora de Comunicação e Marketing, e Marcelo Vido, diretor Administrativo e Financeiro.

Manoela ocupou o cargo entre 2018 e 2022 e depois trabalhou como consultora para diversas entidades, enquanto Marcelo, atleta olímpico de basquete em 1980 e 1984, vem de trabalho muito bem-sucedido como diretor-executivo de esportes olímpicos do Flamengo.

La Porta e Yane também indicaram Emanuel Rego, campeão olímpico de vôlei de praia em Atenas 2004 e ex-secretário nacional de Esportes de Alto Rendimento, para o cargo de Diretor-Geral. O Conselho de Administração se reúne na quinta (16/1) com pauta que inclui discutir a aprovação dele.

Se aprovado, Emanuel, que já foi presidente da CACOB e da Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), também atuará interinamente como diretor de Esportes.

Nesta quarta-feira, também tomaram posse os novos membros do Conselho de Administração do COB, eleitos em outubro: Felipe Tadeu Moreira Lima do Rêgo Barros (Handebol); Radamés Lattari Filho (Voleibol); Rafael Girotto (Canoagem); Jodson Gomes Edington Junior (Tiro Esportivo); Karl Anders Ivar Pettersson (Desportos na Neve); Flavio Cabral Neves (Wrestling); e ?Flavio Padaratz (Surfe). Daniela Rodriguez de Castro é membro independente. Brasileiros vinculados ao COI, Bernard Rajzman e Andrew Parsons, presidente e vice da CACOB (a serem escolhidos) completarão a cúpula.