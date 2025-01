Vídeo! Lance indecifrável de Bolasie pelo Cruzeiro diverte web

O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o São Paulo, pela FC Séries, numa noite que marcou a estreia do pacotão de reforços de Fernando Diniz. Entre os nomes que mais causaram boa impressão nos torcedores, destaca-se o de Bolasie. Não só pela boa presença de área como também por lances ousados, beirando o incompreensível, e requintados.

Bolasie protagonizou um dos lances que mais chamou atenção numa noite em que muitos brasileiros estiveram em campo. Há várias nuances na jogada que aconteceu aos 53 minutos, quando a partida já estava empatada. Primeiro, a matada. Depois, o pulo do atacante – comparado ao de CR7 – em frente ao marcador antes de tocar a bola.

A jogada do atacante repercutiu aos quatro cantos e, inclusive, levantou um debate sobre a possível titularidade na equipe de Fernando Diniz. Bolasie entrou aos três minutos do segundo tempo no lugar do meio-campista Eduardo e recebeu uma das maiores notas na avaliação dos cruzeirenses.

o povo falando do pulinho do Bolasie quando o impressionante da jogada foi o domínio PERFEITO dele

chamou a bola de meu bem e tudo — A.N.A ??? ???? (@analuiza_cec) January 16, 2025





Repercussão do lance

“Não tente entender, apenas desfrute”, escreveu o comentarista Luis Fernando Filho, da CazéTV. “Ele lembra o R10, guardada devidas proporções, obviamente. Mas ele joga alegre, não debocha e nem nada, só se sente feliz em fazer firula”, respondeu um internauta.

"Não tente entender, apenas desfrute", escreveu o comentarista Luis Fernando Filho, da CazéTV.





“Fiquei maluco nessa hora, esbocei uma risada sincera. Esse cara vai trazer muita alegria”, vislumbrou o cruzeirense.

Com todo respeito, nenhum atacante do Cruzeiro na temporada passada faria esse domínio que Bolasie fez.





Para além da ‘firula’, como avaliado por torcedores, o domínio do atacante no início do lance também encantou. “Esse lance foi o melhor do jogo, olha a qualidade dele na matada de bola”, elogiou outro torcedor.

Olha o domínio do meu 11 mane pqp, esse joga





Bolasie no Cruzeiro

Yannick Bolasie havia demonstrado otimismo com a preparação para estrear pelo novo clube. Ele, inclusive, prometeu versatilidade e qualidade ao técnico Fernando Diniz. “Eu jogo em todas posições, como 7, 11 e até de 9. As pessoas me conhecem como ponta-esquerda, mas já atuei no centro e na direita”.

O Congolês de 35 anos estava livre no mercado quando assinou vínculo por uma temporada com a Raposa. O atacante chegou à Toca como quarto reforço da equipe de Diniz para 2025, que ainda conta com Dudu e Gabigol, por exemplo.