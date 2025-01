Candangão: Sobradinho apresenta elenco e comissão técnica

Atual campeão da segunda divisão do Campeonato Candango, o Sobradinho apresentou, na noite desta quarta-feira (14/1), o elenco de 29 jogadores e a comissão técnica para a campanha de retorno à elite do Distrito Federal. O evento também celebrou os 50 anos do clube, fundado em 1º de janeiro de 1975. A estreia da equipe na competição local será contra o Gama, no Estádio Bezerrão, no sábado (18/1), às 19h30.

A apresentação ocorreu no Boteco São Paulo, em Sobradinho, e contou com a presença de ex-jogadores campeões do Candangão em 1985 e 1986. Foi um evento com bastante música, puxado pela escola de samba Bola Preta, parceira do Leão do Cerrado.

Rildo, zagueiro campeão com o Sobradinho em 1985 (foto: Pedro Santana / CB)

Um dos destaques do elenco do Sobradinho para 2025 é o goleiro Sidão, com passagens por São Paulo, Vasco e Botafogo. Ele estará sob o comando de Mário Henrique, treinador que estava nas categorias de base do Sport.

“É a profissionalização do futebol. Não dá mais para fazer futebol como antes, de forma amadora. Somente com seriedade é que o pretendemos e estamos conseguindo fazer no Sobradinho. É difícil, mas eu acredito que com um campeonato forte quem ganha é o futebol do DF. E o futebol do DF é forte”, comentou o presidente Gildo Vianna.

Elenco do Sobradinho

Goleiros: Arthur Junior, Sidão, Michael e Jeanderson

Zagueiros: Ednei, Kadu, Felipe Kauan e Medeiros

Laterais: Andrezinho, Léo Príncipe, Fernandinho China

Volantes: Geovane, Talisca, Welthon, Enzo e Renan Silva

Meia: Renan Oliveira, Charles, Eduardo e Caio

Pontas: Ítalo, Mirandinha, Arthur Martins, Thiago e Marcelinho Aguiar

Centroavantes: Pedrinho, Pipico e Guilherme

Comissão técnica

Treinador: Mário Henrique

Auxiliares: Marcio Griggio e Leonardo Roquete

Preparador físico: Jefferson Duílio

Analista de desempenho: Lucas Bispo

Preparador de goleiros: Erimar Junior

Fisioterapeutas: Arthur Silva e Brayan Pinto



