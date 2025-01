Goleiros experientes esquentam jogo entre Gama e Sobradinho pelo Candangão

Sidão é a aposta do Sobradinho no ano de retorno à elite candanga - (crédito: Eduardo Ronque/Sobradinho)

Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, inclusive Gama e Sobradinho. Hoje, às 19h30, as equipes se enfrentam no Estádio Bezerrão pela primeira rodada do Campeonato Candango. É o jogo com mais títulos reunidos na jornada inaugural da edição 50 do torneio — 13 do Periquito e três do Leão da Serra. Porém, outro aspecto chama a atenção: a atuação do Sobradinho no mercado. O alvinegro é o segundo time local que mais investiu para a disputa (13 reforços), atrás justamente do alviverde. A contratação mais impactante, porém, é do Sobradinho: a do goleiro Sidão. O jogador de 42 anos e 1,89m de altura tem passagens por São Paulo, Vasco e Botafogo e amplia uma relação curiosa debaixo das traves do torneio.

Sidão não é o primeiro e nem será o último goleiro experiente a desfilar nos tapetes verdes do Distrito Federal. Adversário dele nesta rodada, o Gama inscreveu os paredões Renan Rinaldi e os xarás Guilherme Eiras e Martins. A tendência é de que Rinaldi seja o titular. É conhecido da torcida, mas não possui a grife de um bicampeão da Série A do Brasileirão que vestiu as cores alviverdes e ergueu o troféu 24 anos atrás. No início deste século, o recordista de títulos do Candangão foi buscou Ronaldo Giovanelli.

O paredão corintiano nas edições de 1990 e 1998 do Brasileirão ajudou o Gama a conquistar o pentacampeonato doméstico em 2001 na decisão contra o Brasiliense, no Estádio Serejão. Ele foi o anjo da guarda alviverde na campanha do Candangão e na Série A do Campeonato Brasileiro.

E por falar em Brasiliense: a equipe é a que mais confiou as traves e medalhões no futebol nacional. Recentemente, o Jacaré contou com o goleiro Fernando Henrique nas temporadas de 2020 e de 2021. O goleiro revelado e campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Fluminense criou identidade com a camisa do time de Taguatinga.

O Flamengo também foi uma fonte de goleiros emprestados ou contratados pelo Brasiliense. Fábio Noronha e Marcelo Leite passaram pela Boca do Jacaré. Protagonista de um pênalti defendido em um duelo à parte com o então melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho, no Camp Nou, entre Barcelona e Benfica, pela Champions League de 2005/2006, Marcelo Moretto passou pelo Jacaré.

Outros nomes com passagem por clubes grandes do país jogaram no DF. Campeão da Copa do Brasil de 2012 com o Palmeiras, Deola defendeu as traves do Real Brasília na temporada de 2021. Eduardo Allax jogou no Atlético-MG e no Grêmio antes de assumir as luvas do Brasiliense em 2005. Ex-Grêmio,

Athletico-PR e Cruzeiro, Andrey esteve no Jacaré em 2017.

Bicampeão paranaense pelo Athletico e vencedor da Taça Rio pelo Vasco em 1984, Roberto Costa levou o Taguatinga ao título candango em 1989. Antes, ele havia sido eleito Bola de Prata Revista Placar em duas edições do Campeonato Brasileiro nas edições de 1983 e de 1984. Ex-Cruzeiro, Bocaiuva brindou o Sobradinho com o bicampeonato doméstico em 1985 e em 1986.

O Gama não tem um goleiro medalhão, mas conta novamente com os serviços do centroavante Nunes. Referência nas conquistas do clube em 2019 e 2020, o homem-gol vive a quarta passagem pelo alviverde. Ele estará sob a batuta do treinador Glauber Ramos.

Gama e Sobradinho fecham o sábado de primeira rodada do Candangão, mas protagonizaram o desfecho da edição de 1994 do torneio. Naquele ano, o Leão teve o sonho do tricampeonato adiado.