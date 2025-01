Bia Haddad é surpreendida por russa e cai no Aberto da Austrália

Fim da linha para Bia Haddad. Em jogo válido pela terceira rodada do Aberto da Austrália, a brasileira foi derrotada pela russa Veronika Kudermetova, atual número 75 do mundo.

O jogo aconteceu na madrugada deste sábado (18/01). A russa venceu por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/2) e agora segue para as oitavas de final da competição.

A partida, que tinha Bia como favorita, começou equilibrada, com erros de ambas as tenistas e trocas de quebras. Kudermetova, após errar muito no início, melhorou e virou o set, vencendo por 6/4.

No segundo set, ela foi mais agressiva, quebrou o saque de Bia e abriu 5/2. O jogo terminou com outra quebra de saque, fechando em 6/2 para Kudermetova.

A russa Veronika Kudermetova rebate a brasileira Beatriz Haddad Maia (foto: Paul Crock / AFP)

O duelo no Aberto da Austrália foi o quinto embate entre as tenistas. O confronto estava empatado, com duas vitórias para cada lado. Agora, vencido pela russa que se saiu melhor por três vezes. Nos últimos dois encontros entre elas, a brasileira havia levado a melhor.

Se vencesse, Bia poderia alcançar um marco histórico e se tornar a primeira brasileira a chegar nas oitavas de final do Aberto da Austrália na era aberta do tênis, que simboliza o momento em que a modalidade admitiu jogadores profissionais. A brasileira ainda segue pelo torneio de duplas.