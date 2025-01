Copa Verde: Capital vence Ceilândia nos pênaltis e vai à segunda fase

A reedição da final do Candangão 2024 foi encerrada com um desfecho diferente. Na tarde desta quarta-feira (22/1), no estádio Abadião, pela primeira rodada da Copa Verde, o Capital venceu o Ceilândia, pelo placar de 3 x 0 em disputa por pênaltis. No tempo normal, houve empate por 1 x 1. Com o triunfo, o Coruja avança à segunda fase do torneio. O adversário será o Brasiliense. A data, porém, ainda não está confirmada. Os gols foram marcados por Clemente, à favor do mandante, e Deivinho, pelo visitante.

A partida no estádio alvinegro caminhava para um clímax semelhante ao da última final do torneio local. Após empate por 0 x 0, o Gato Preto chegou ao tricampeonato candango ao vencer as disputas na marca da cal. Na ocasião, foi Henrique quem brilhou em nome do time ceilandense. Dessa vez, foi a equipe do Estádio JK quem sorriu por último. Ex-goleiro do Palmeiras e rodado no futebol nacional, Vagner, recém chegado, foi o nome da classificação. Debaixo das traves, defendeu duas cobranças, para garantir a vitória Tricolor. A partida marcou o primeiro compromisso nacional da história da trupe treinada por Paulinho Kobayashi.

O jogo

Na grande maioria do tempo, a partida no estádio alvinegro foi morna. Sobretudo na primeira etapa, ambos os lados trocavam golpes, mas sem muito ímpeto. As melhores chances foram do Capital. Aos cinco minutos, Uchoa cabeceou com perigo, após cobrança de escanteio. A gorducha, porém, saiu pela linha de fundo.

A melhor chance do primeiro tempo veio com Robert. O camisa 10 do Coruja recebeu cruzamento de Romarinho dentro da área do Gato Preto. Com a bola nos pés, acabou, porém, interceptado por Elias. O goleiro do Gato Preto, com uma defesa à queima roupa, evitou a abertura do placar. O Ceilândia, embora tivesse a bola nos pés com menos frequência, chegava ao terço de ataque com certa regularidade. As oportunidades de Nolasco e Winsman, porém, passaram longe da meta adversária.

Ambas as torcidas faziam esforço para empurrar as equipes. Aos gritos de "Vamos ganhar, Gato", os apoiadores do Ceilândia contavam com um tambor e um pandeiro para empurrar a equipe mandante. Os torcedores do Coruja, também com batuques à disposição, entoavam "Olê, ê ô, Capital eu sou".

Na segunda parcial, o cenário era o mesmo da primeira etapa. O time do Paranoá era mais agressivo. Tinha mais volume de jogo. A entrada do homem-gol Felipe Clemente no XI inicial do Ceilândia, porém, mudou o cenário da partida. Em meio à desatenção da defesa visitante, o centroavante, com 17' minutos no relógio, tomou a dianteira e se aproveitou de um Vagner fora de posição para abrir o placar, com chute de cobertura.

O Capital, no entanto, manteve a postura ofensiva. As trocas de passe no ataque surtiam efeito. Aos 21', Deisinho recebeu na área e encontrou o canto direito de Elias para empatar: 1 x 1. Sem muita disposição para arriscar, nenhuma das duas equipes ensaiavam chances concretas para tirar a igualdade do placar. O cenário levou a decisão da vaga para os pênaltis. Com as três cobranças desperdiçadas pelo Gato Preto, coube ao Capital garantir a classificação com performance sem falhas da marca da cal.

Ficha técnica

Ceilândia 1 (0) x (3) 1Capital - 1ª rodada da Copa Verde 2025

Data e hora: Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 15h30

Local: Estádio Maria de Lourdes Abadia, Abadião

Gols: Deivinho (Capital) ; Felipe Clemente (Ceilândia)

Cartões amarelos: Wallace Pernambucano, Matteus Silva (Capital) ; Paulinho (Ceilândia)

Ceilândia

Elias; Paulinho, Euller, Wallace e Danilo; Júlio César, Jean Patrick e Nolasco; Kennedy, Edson Reis e Winsman. Técnico: Adelson de Almeida

Capital

Vagner; Lucas Oliveira, Richardson, Éder Lima e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Uchoa e Robert; Mateusinho, Romarinho e Wallace Pernambucano