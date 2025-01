Estreante na Copa Super 8, Brasília encara o União Corinthians

Brasília Basquete se credenciou para a primeira participação na Copa Super 8 com a quarta melhor campanha do primeiro turno do NBB - (crédito: Matheus Maranhão/@mmaranhaofoto)

Se o fã de basquete pudesse montar um torneio perfeito, talvez a receita juntasse os melhores times para confrontos de mata-mata, em jogo único valendo um prêmio importante. A Copa Super 8 do Novo Basquete Brasil reúne tudo isso. De hoje até o próximo sábado, os oito colocados do primeiro turno da liga entram em ação para o campeonato de tiro curto, que dá ao campeão uma vaga na Champions League das Américas. Estreante na competição, o Brasília vai à quadra neste sábado (25/1), às 19h30, contra o União Corinthians, no Nilson Nelson, para adicionar o troféu inédito à galeria. SporTV e YouTube transmitem.

Inaugurado na edição de 2018/2019, a premissa do evento é de proporcionar uma atividade entre os dois turnos do NBB, com os oito primeiros colocados ao término da metade inicial da temporada. Dessa forma, o chaveamento é definido do líder contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e assim em diante. O confronto é sempre na casa da equipe de melhor campanha, incluindo a decisão.

Esta é a sétima disputa da Copa Super 8, mas apenas três times foram campeões. O maior é o Flamengo, vencedor em 2018, 2021 e 2024, seguido pelo Franca, com dois (2020 e 2023), e o Minas (2022). O trio, inclusive, é o único a participar de todas as edições.

Do outro lado, o Brasília, classificado em quarto, disputa a competição pela primeira vez, justamente contra outro estreante, o União Corinthians, quinto ao fim do turno. O confronto garante um semifinalista inédito, mas os dois lados sonham em dar um passo a mais rumo ao título. Para os gaúchos, clube mais jovem da elite nacional, é a coroação da melhor temporada da equipe no NBB. Para os candangos, é o sinal de que a caminhada para retornar ao posto de protagonista no basquete brasileiro está no rumo certo.

"Conseguir essa classificação é algo importante para o processo, para o time e, principalmente, para a cidade, que nunca viu a equipe no Super 8. Mas seguimos confiando no nosso trabalho, se mantivermos assim, vamos conseguir ótimos resultados para Brasília", disse Dedé Barbosa ao NBB.

No momento, a equipe da capital é a terceira colocada no campeonato, somando 14 vitórias em 22 jogos. O desempenho é o melhor dos candangos desde 2017 e deu motivos para o torcedor voltar a sonhar com o quadradinho como postulante ao quinto caneco brasileiro. No entanto, antes de mirar os playoffs, é vez de mudar o foco para a glória que o DF ainda não teve.

"É jogo a jogo, assim como no NBB. Agora, vamos virar a chave para focar totalmente no Super 8 e tentar chegar o mais longe possível, mas, assim que acabar, a atenção volta para a liga. A gente sabe que é um torneio de tiro curto, perdeu está fora, mas tudo pode acontecer. É uma coisa nova, primeira vez do Brasília no Super 8, precisamos lotar o ginásio. Tomara que o torcedor venha e a gente faça um grande jogo", disse Gemadinha, ao Correio.

Além da partida no DF, o fim de semana ainda conta com outros três compromissos. A abertura é por conta do líder Minas contra o São Paulo, reedição da final de 2021 do evento. Amanhã, é vez de Flamengo e Vasco, primeira vez do Clássico dos Milhões na competição, e o duelo entre Franca e Pinheiros, dos destaques Georginho e Reynan, respectivamente.

Agenda

Sábado (25/1)

17h Minas x São Paulo

19h30 Brasília x União Corinthians

Amanhã (26/1)

11h Flamengo x Vasco

16h Franca x Pinheiros

Ingressos para Brasília x U. Corinthians

Arquibancada: R$ 60 inteira e R$ 30 meia e entrada solidária

Cadeira de quadra: R$ 300 inteira e R$ 150 meia

Cortesia para crianças até 10 anos

Como chegam as equipes

Minas

Time a ser batido no NBB 2024/2025 até então, o Minas se classificou como líder do turno e vai jogar todos os jogos em casa. O mando de quadra é um trunfo para a equipe, invicta como mandante na temporada. O destaque é o ala-pivô dominicano Luis Montero, ex-NBA.

Flamengo

Maior campeão e detentor da maioria dos recordes do torneio, o Flamengo só não chegou à final uma vez e repete a pompa de ser um dos favoritos. O elenco estrelado conta com nomes importantes para o Super 8, como Gui Deodato.

Franca

Atual tricampeão do NBB, o Franca perdeu mais jogos nesta temporada (9) do que o total das três anteriores (8). No entanto, Lucas Dias está recuperado de lesão após ficar fora durante o primeiro turno inteiro e transforma o time novamente em favorito.

Brasília

Em uma temporada de redenção, o Brasília estreia na competição e confia no sucesso das bolas de três, equipe líder do NBB no quesito. A torcida ainda celebra as voltas de Gemadinha e Gui Santos, mas a lesão de Daniel Von Haydin é uma baixa importante.

União Corinthians

Estreante no Super 8, o União Corinthians está tendo a melhor campanha do time no NBB. A equipe é liderada pelo americano Duane Johnson, oitavo maior cestinha da liga. Porém, joga longe da torcida, dona da melhor média de público da temporada.

Pinheiros

Repleto de garotos, o Pinheiros viu Reynan despontar como uma nova estrela no NBB. O jovem é o quarto maior cestinha da liga nacional, ao lado do companheiro David Sloan, que supriu a saída rápida de Raulzinho colocou os paulistas como um dos times mais perigosos do torneio.

Vasco

Consolidando o projeto de retorno ao NBB, o Vasco participa do Super 8 pela segunda vez e conta com a experiência de Marquinhos. O ala é o maior pontuador do torneio e esperança de estabilidade do time, que ainda oscila nas partidas e não conseguiu uma boa sequência.

São Paulo

Depois de avançar em oitavo, o São Paulo vive uma má fase e perdeu os últimos seis jogos, caindo para 12º no NBB. Ainda assim, o elenco com muitos veteranos pode usar a experiência a favor do time que chegou duas vezes na final do Super 8, mas sem títulos.

