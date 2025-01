Brasiliense Felipe Nars vence as 24 horas de Daytona

Brasiliense se destacou com ultrapassagem no fim da prova - (crédito: James Gilbert/Getty Images via AFP)

Pela segunda vez consecutiva, um brasiliense subiu ao topo do pódio da tradicional prova das 24h de Daytona. Ontem, Felipe Nars dirigiu a Porsche Pesnk #7, no stint final — a última parte da disputa —, e garantiu a vitória na primeira prova da temporada 2025 do IMSA Sports Car.

Guiando na hora final, o piloto brasileiro protagonizou uma ultrapassagem decisiva para garantir a

equipe no topo do pódio. O inglês Nick Tandy e o belga Laurens Vanthoor completaram o trio, que se reveza no volante ao longo da janela de disputa do evento.

Quando restavam apenas 20 minutos para o fim da prova no Daytona International Speedway — circuito

de 12 curvas e 5.729m de extensão —, Nars realizou uma grande manobra para ultrapassar Matt Campbell

— companheiro na conquista das 24h de Daytona no ano passado — e abrir o caminho em direção ao

bicampeonato pessoal da etapa.

Visivelmente emocionado no pódio, o brasileiro vibrou bastante pelo novo feito protagonizado na carreira nas pistas de corrida. "Eu gosto de ganhar e é para isso que estou aqui. Tenho orgulho de ter conseguido novamente, de maneira consecutiva. É um trabalho incrível de todos na Porsche Penske. Os dois

carros foram muito fortes até o final, e só acaba quando termina. Então, fiz tudo o que pude atrás do volante para nos preparar. E é simplesmente um sentimento incrível, inacreditável. Eu só chorei no carro. Não sei o que dizer. Incrível”, vibrou o brasileiro, em entrevista à NBC Sports, após a bandeira

quadriculada.

A Porsche, agora, tem 20 vitórias em edições das 24h de Daytona, enquanto a Penske alcançou a terceira

conquista geral da prova. Iniciada com a disputa vencida por Nars, a temporada 2025 da IMSA Sports Car tem a próxima etapa marcada para 15 de março, quando os pilotos desembarcam na Flórida, nos Estados Unidos, para correram as 12h de Sebring.