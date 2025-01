Vasco tenta contratar Lucas Braga, do Santos, e propõe troca por jogadores

Vasco está no mercado em busca de atacante de velocidade e encontrou uma possível opção: Lucas Braga, do Santos. De acordo com o canal ‘Atenção, Vascaínos’, o Cruz-Maltino entrou na briga pela contratação do jogador de 28 anos, mas tem a concorrência do Vitória. O Rubro-Negro Baiano já fez proposta de compra, enquanto o clube carioca propõe troca por jogadores.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O futuro de Lucas Braga está nas mãos de Pedro Martins, homem forte do futebol do Santos. O dirigente do time paulista, assim, analisa a situação. Pelo lado do Vasco, o atacante teve o nome indicado pelo técnico Fábio Carille, que gosta do jogador. Além disso, ele é tratado pela diretoria vascaína como uma boa opção para compor o elenco.

Lucas Braga tem contrato com o Santos até o fim de abril. Apesar do curto tempo para o fim do vínculo, o jogador vem sendo utilizado pelo treinador Pedro Caixinha neste início de temporada: titular na vitória sobre o Mirassol e entrou no decorrer das partidas contra Ponte Preta e Palmeiras.

Na última temporada, Lucas Braga esteve por empréstimo ao Shimizu S-Pulse, do Japão. No futebol japonês, ele disputou 36 partidas, marcou oito gols e teve papel importante na campanha do acesso da equipe para a primeira divisão. Alvo de Vasco e Vitória, o atleta está no Santos desde 2019, com um total de 202 jogos (137 como titular) e 18 gols marcados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.