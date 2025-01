Atletas de canoa havaiana são premiados em cerimônia da SEL-DF

A canoa havaiana, esporte praticado no Lago Paranoá e conhecido mundialmente como Va'a, foi uma das modalidades esportivas não-olímpicas escolhidas para participar do Prêmio Melhores do Ano do Esporte, promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) na última segunda-feira (27/1).



Foram premiados: o paratleta, Daniel Santana (Konka); a atleta e instrutora Vanessa Soares; e o atleta master Alexandre Baltoré. Todos eles multicampeões em diversas provas nacionais e internacionais em 2024.



Na avaliação do presidente da Federação Brasiliense de Va'a do Distrito Federal (Febvaa), João Marcelo Marins, o reconhecimento da Secretaria de Esportes é um gesto importante para a divulgação do desporto no Distrito Federal.



"Nós temos em Brasília atletas que competem em alto nível em competições nacionais e internacionais. O reconhecimento é importante para que mais pessoas do DF conheçam o nosso esporte e venham praticar. A canoa é um exercício completo, com baixas lesões e recomendado para todas as idades", afirmou. A cerimônia contou com premiações em modalidades olímpicas, não-olímpicas e paralímpicas.



Hoje, segundo a FebVaa, mais de 300 atletas praticam regularmente a canoa havaiana no DF em clubes espalhadas por todo o Lago Paranoá.