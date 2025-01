Superliga: Brasília é superado pelo Mackenzie no tie-break

O Brasília Vôlei perdeu em casa para o Mackenzie por 3 sets a 2. As donas da casa até saíram na frente no primeiro set e buscaram levar o jogo para o tie-break. Porém, após reta final acirrada, as mineiras triunfaram. As parciais foram de 25/17, 16/25, 22/25, 25/21 e 15/17. Mesmo com um ponto conquistado, a derrota derrubou a equipe do DF para a nona colocação.

A principal pontuadora da partida na equipe do Brasília Vôlei foi a oposta Ana Medina, com 19 pontos. Pelo lado do Mackenzie, o destaque ficou para a ganhadora do troféu Viva Vôlei, Lia Rosa. A central terminou a partida com 18 pontos marcados e foi a grande arma do Mackenzie para o triunfo na noite desta terça-feira.

O próximo compromisso do Brasília Vôlei na Superliga é contra o Abel Moda, na quinta-feira (5/2), às 18h30, em Santa Catarina. Na segunda-feira (3/2), a equipe do Mackenzie recebe o Unilife Maringá, às 19h.

O primeiro set começou com o Brasília Vôlei abrindo três pontos de vantagem no marcador. A postura da equipe candanga em quadra justificava a superioridade em cima das mineiras. O Mackenzie não havia se encontrado no jogo, com sete pontos a menos no placar, forçou o técnico Gabriel Leite a usar as duas paradas para ajustar a equipe. Nayara e Ana Medina se destacaram no set, o coletivo do time comandado pelo técnico Spencer Lee se manteve à frente a todo momento e teve o destaque nas estatísticas de ser melhor em todos os fundamentos. Fim do período: 25x17.

No segundo set, o Mackenzie largou na frente. Após as visitantes abrirem três pontos, o Brasília marcou o primeiro para diminuir a distância. As mineiras se aproveitavam dos erros das donas da casa para ampliar a pontuação, Gabiru e Fabíola se destacavam pelo lado do Mackenzie. Insatisfeito com a atuação no segundo set, foi o momento do treinador Spencer pedir um tempo. A instabilidade do Brasília Vôlei permitiu a dominância do Mackenzie que conseguiu empatar o set no Ginásio do Sesi, em Taguatinga. 25x16 para a equipe do Mackenzie.

O Brasília sofreu um apagão no jogo. O Mackenzie manteve a vantagem de quatro pontos à frente das brasilienses no terceiro set. O técnico Spencer Lee usava do tempo cedido para ajustar os erros da equipe na partida. Assim como no segundo set, o Mackenzie abriu novamente seis pontos (16 x 10) e forçou o Brasília a buscar a reação em quadra. O fim do set ficou pegado, Spencer soube mexer na escalação para colocar de volta as candangas em quadra. Porém, com Carla, o Mackenzie triunfou em mais um set. Fim do período: 25 x 22.

O quarto set trouxe o equilíbrio entre as equipes. A disputa estava acirrada, o Brasília mostrou se encontrar em quadra, enquanto o Mackenzie continuava colocando a ofensividade em quadra. As brasilienses cresceram no jogo, conseguiram a virada no placar e abriram a vantagem de quatro pontos.

O Mackenzie fazia um tempo abaixo, erravam mais e se distanciaram de conquistar a partida ainda no quarto set. O jogo ficou insano, crescia em emoção dentro de quadra. O Brasília Vôlei se acomodou na vantagem larga enquanto as adversárias buscavam a reação, mas não foi o suficiente. A decisão se encaminhou para o tie-break. Fim do set: 25 x 21.



O início do tie-break ficou marcado por uma entorse no tornozelo da ponteira do Brasília Geovana. Guerreira no jogo, recebeu o atendimento em quadra e seguiu para a disputa da partida. O barulho na arquibancada comprovava a intensidade do Brasília Vôlei dentro de quadra. Foi a vez do Gabriel Leite mexer nas peças que estavam em quadra. As mexidas foram eficientes e o Mackenzie deixou tudo igual no placar (11x11). A reta final pegou fogo, o marcador ficou apertado e o ponto decisivo foi marcado para o Mackenzie. Fim de jogo: 17x15.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini