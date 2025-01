Veja fotos raras do único jogador do Flamengo que posou pelado na G Magazine

Bruno Carvalho, então jogador do Flamengo, posou na G Magazine em 2002 - (crédito: Reprodução/G Magazine)

No embalo das expectativas pelo documentário da revista G Magazine, que possui previsão de lançamento para este ano pelo Globoplay, alguns ensaios voltaram a repercutir entre os internautas, incluindo com jogadores de futebol.

Na década de 2000, a publicação se destacou ao estampar alguns craques nus em suas edições, refletindo tanto a popularidade do esporte quanto o interesse do público por figuras masculinas sexualizadas.

O sucesso despertou a curiosidade e o fascínio por ídolos esportivos. Bruno Carvalho, então jogador do Flamengo, já posou da forma em que veio ao mundo para a G Magazine, em 2002. Curiosamente, ele foi um dos poucos atletas que teve a coragem de deixar as partes íntimas à mostra de forma explícita.

Atualmente aposentado, Bruno Carvalho atuava como lateral-direito, e sendo destaque no futebol carioca, foi um dos poucos atletas a defender os quatro grandes clubes cariocas: Vasco (1993-1996), Botafogo (1996-1997), Fluminense (1998-1999) e Flamengo (1999-2003).

