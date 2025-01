Santos ganha meio milhão de seguidores após retorno de Neymar

Os holofotes do mundo estão voltados para a Vila Belmiro. Afinal, o Santos conta os segundos para confirmar de forma oficial o retorno do ídolo Neymar. O atacante, que já foi anunciado pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira, deve chegar no CT Rei Pelé para assinar contrato com o Peixe. Contudo, a chegada do astro vem sendo tão icônica que vem aumentando as receitas e engajamentos do clube.

Em pouco mais de uma semana, o clube da Vila Belmiro viu sua conta oficial no Instagram disparar, ganhando mais de meio milhão de seguidores e saltando de 3,5 milhões para 4 milhões de fãs na plataforma. Apenas Flamengo (21 M), Corinthians (13 M), Palmeiras (7 M) e São Paulo (7 M) estão na frente do time no ranqueamento.

O impacto da volta de Neymar ao Santos não se limitou apenas ao aumento de seguidores nas redes sociais. Afinal, o Peixe também viu seu programa de sócio-torcedor estourar. O pacote conhecido como “Sócio Rei Black”, o mais caro oferecido pelo clube, esgotou em tempo recorde. Um reflexo direto da euforia gerada pela expectativa do retorno do astro ao futebol brasileiro.

O alvoroço pode estar sendo explicado pela vontade de acompanhar o atacante nos primeiros jogos pelo Peixe e o tamanho da Vila Belmiro, que tem capacidade para comportar apenas 13 mil torcedores. Portanto, houve uma grande procura pelos planos que dão prioridade no momento da compra de ingressos.

O Santos está organizando um grande evento para apresentar Neymar aos torcedores, com programações no Pacaembu, em São Paulo, e na Vila, em Santos. A expectativa é de que os eventos aconteçam na próxima sexta-feira (31).

