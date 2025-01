Marco La Porta e Yane Marques dão largada à frente do COB

Rio de Janeiro — A nova gestão do Comitê Olímpico do Brasil (COB) iniciou a trajetória à frente da entidade reafirmando um ideal de campanha: firmar um compromisso em prol do esporte do país. Em evento realizado no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, nesta quinta-feira (30/1), o corpo diretivo liderado pelo presidente Marco Antônio La Porta deu o pontapé inicial na caminhada administrativa do país em direção aos Jogos de Los Angeles-2028.

A recepção reuniu dirigentes, empresários, patrocinadores e políticos, como o deputado federal Júlio César Ribeiro, do Republicanos-DF. Esportistas também prestigiaram o primeiro ato público da gestão La Porta à frente do COB. Medalhistas em Paris-2024, a ginasta Jade Barbosa e os judocas Rafael Baby e Ketleyn Quadros marcaram presença.

O presidente exaltou a campanha de Tóquio-2020, disse ver um retrocesso no desempenho de Paris-2024 e destacou a importância de investimento para cumprir o lema da nova gestão: consolidar o Brasil como uma nação esportiva. "Isso aumenta a nossa responsabilidade. Ganhamos essa eleição com uma posição e uma equipe extremamente profissional. Em 3 de outubro, a Assembleia do COB fez valer o estatuto e tomou uma decisão muito importante para o futuro do esporte no Brasil", reforçou.

Primeira mulher vice-presidente do COB, Yane Marques recebeu elogios de La Porta. Assim como na campanha, o dirigente ressaltou a importância da medalhista olímpica no projeto. "Se conseguirmos entregar metade do que pensamos, vai ser ótimo. Agora, a porta está aberta", afirmou a detentora da única medalha olímpica do pentatlo moderno na América Latina, o bronze em Londres-2012.

O COB apresentou à comunidade olímpica outros três membros da nova gestão: Emanuel Rego, como diretor-geral; Manoela Penna, diretora de comunicação e marketing; e Marcelo Vido, titular do cargo de diretor-administrativo e financeiro.

As principais novidades da noite ficaram no viés da comunicação. Manoela Penna apresentou a nova logomarca do Time Brasil. Agora, o símbolo tem mais referências a um escudo e ressaltou as cores dos tradicionais aros olímpicos. Na versão anterior, o adereço aparecia inteiramente em branco. A nova identidade será aplicada gradualmente. No marketing, o programa Top COB atuará para gerar recursos privados em prol do desenvolvimento das confederações.

A nova "cara" do Time Brasil e do Comitê Olímpico do Brasil (foto: COB/Divulgação)

*O repórter viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)