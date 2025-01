NeyDay: Biancardi grava vídeo de apoio e Mavie rouba a cena

Mavie roubou a cena no vídeo dedicado a Neymar - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

A modelo e noiva do atacante Neymar, Bruna Biancardi, enviou um recado ao atleta nesta sexta-feira (31). O jogador assinou contrato com o Santos, foi homenageado pelos torcedores, e a influenciadora não poderia ficar de fora, acompanhada da filha do casal.

Em um vídeo, elas desejaram sorte ao camisa 10 e um bom retorno ao futebol brasileiro.

“Oi, amor! A gente está aqui para te desejar boa sorte nessa nova fase, nessa volta para sua casa, para o seu time do coração. Deus sabe de todas as coisas, Ele tem os melhores planos para sua vida, e a gente está ansiosa para te ver jogando de novo, fazendo muitos gols e deixando todo mundo muito feliz, todos os brasileiros felizes. A gente te ama”, disse a modelo.

Na publicação, Biancardi está usando a camisa do time Rei Pelé. O vídeo foi postado no perfil do Brasileirão.

Mavie chama atenção

Os internautas, no entanto, não deixaram de notar a fofura de Mavie. Durante o vídeo, ela estava sorridente o tempo todo. Em certos momentos, a pequena gritou: “Pai, pai”, e fez sinais para a tela.