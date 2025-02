Fortaleza bate Sport na Ilha do Retiro e é líder isolado de seu grupo na Copa do Nordeste

Moisés comemora gol que abriu o caminho para a vitória do Laion na Ilha do Retiro - (crédito: Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

No primeiro grande clássico da Copa do Nordeste, o Fortaleza aprontou para cima do Sport e venceu por 2 a 0 na noite desta terça-feira (4), pela segunda rodada. Moisés e Breno Lopes, ambos no segundo tempo, anotaram os gols na Ilha do Retiro.

Com o resultado, o Tricolor cearense chega a seis pontos e lidera de forma isolada o Grupo A. Já o Rubro-Negro pernambucano perde duas posições e cai para quarto, estacionado nos três pontos, um a menos do que o Vitória e com a mesma pontuação do Souza.

Primeiro tempo

As equipes fizeram uma primeira etapa bastante truncada, repleta de faltas. Mais organizados em campo, os donos da casa tiveram maior volume, embora tenham voltado a pecar nas finalizações – o problema no último terço do campo já havia aparecido na partida anterior contra o Santa Cruz pelo Estadual. Hyoran e Zé Lucas foram os que mais levaram perigo ao goleiro João Ricardo. Já o Leão do Pici atuou fechado, esperando a oportunidade de contragolpear. Assim, chegou a criar boa jogada com o trio ofensivo, mas a defesa pernambucana conteve o ímpeto dos visitantes.

Segundo tempo

O Laion voltou melhor do intervalo em seu o primeiro desafio no torneio fora de casa. logo aos cinco minutos, Pochettino aproveitou vacilo da defesa, roubou a bola e encontrou Moisés entre a marcação. O atacante dominou e chutou cruzado no canto de Caíque França para abrir o placar. Em busca da reação, o Sport se lançou à frente e esbarrou na falta de pontaria. Lucas Lima e Gustavo Coutinho desperdiçaram grandes chances. Nos acréscimos, Breno Lopes aproveitou sobra e engatou contra-ataque fulminante, passando pela defesa e finalizando sem chances para o goleiro.

SPORT 0X2 FORTALEZA

2ª rodada da Copa do Nordeste – Grupo A

Data-Hora: 04/02/2025 (terça-feira)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Público e Renda: -11.200 pagantes / R$ 368.460,00

Gols: Moisés, 5’/2ºT (0-1); Breno Lopes, 46’/2ºT (0-2).

SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre, Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Hyoran (Fabricio Domínguez, 12’/2ºT), Titi Ortíz (Gustavo Maia, 20’/2ºT); Carlos Alberto (Lucas Lima, 36’/1ºT), Gustavo Coutinho (Gonçalo Paciência, 12’/2ºT) e Lenny Lobato (Romarinho, 19’/2ºT). Técnico: Pepa

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Diogo Barbosa (Tinga, intervalo); Lucas Sasha, Pol Fernández e Pochettino (Emmanuel Martínez, 25’/2ºT); Marinho (Calebe, 24’/2ºT), Moisés (Breno Lopes, 24’/2ºT) e Lucero (Renato Kayzer, 39’/2ºT). Técnico: Vojvoda

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira e Ruan Luiz de Barros

Cartões Amarelos: Igor Cariús, Pepa/tec (SPT); João Ricardo, Titi, Diogo Barbosa, Pol Fernández, Marinho (FOR)

