Scarpa exalta parceria com Hulk: ‘Acaba sendo mais fácil’

O Atlético conquistou sua segunda vitória no Campeonato Mineiro. Na noite desta terça-feira (04), o Galo venceu o Athletico por 1 a 0 no Mineirão e, mais uma vez, contou com o brilho da dupla Scarpa e Hulk para chegar ao triunfo.

No final de semana, no duelo contra o Villa Nova, o meia deu assistência para o atacante marcar. O roteiro se repetiu contra o Athletico, já nos acréscimos. Scarpa destacou o entrosamento com seu companheiro em meio ao pouco tempo de trabalho na temporada.

“Como eu disse contra o Villa Nova, estou voltando à posição um pouco mais centralizado, com um jogador com a qualidade do Hulk acaba sendo mais fácil. Claro que demanda mais de tempo, acaba sendo tudo tão corrido, jogo depois de jogo, não tem muito tempo para treinar. Mas a gente se entende, conversando um pouco antes dos jogos, vendo os vídeos, é sempre importante o máximo de entrosamento, não só com ele, mas com toda a equipe”, ressaltou.

O meia também destacou o triunfo contra uma das principais equipes do torneio. Além disso, Scarpa já foca no clássico contra o Cruzeiro, que acontece no domingo (09).

“Hoje foi uma vitória muito importante, contra talvez a melhor equipe do campeonato. Importante nessa nossa briga para classificar. Valorizar e agora pensar no jogo contra o Cruzeiro, que é um baita clássico no domingo”, pontuou.

