Neymar reage a críticas e cobranças após reestreia no Santos: "É uma tristeza"

Reprodução/Instagram/@neymarjr Neymar

Neymar fez sua reestreia pelo Santos, na noite desta última quarta-feira (5), durante um empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, e atuou por 52 minutos em campo, tendo sido eleito o craque da partida.

Em entrevista com a imprensa após o jogo, o atacante reforçou que almeja paciência por parte da torcida, e reconheceu que ainda não se encontra em sua melhor forma física.

"Acho que no momento você não pensa em nada, só faz a jogada. Natural, eu não prevejo, só faço o movimento. Quase fiz o gol, no outro errei o chute. Preciso de minutos, de jogos, não estou 100%. Não imaginava que ia correr tanto, driblar tanto. Acho que em quatro ou cinco jogos estarei melhor", declarou Neymar, que destacou que poderia ter jogado mais.

Leia também: Uruguaios pressionam Bielsa na web após ‘deboche’ de Arrascaeta em goleada do Flamengo

"É uma tristeza"

"Eu poderia jogar mais hoje, mas calma. Vamos dar tempo. Hoje me senti muito bem, esperava correr menos do que corri. Estou feliz com meu jogo, me senti em casa. No gramado é o que eu mais gosto de fazer. É uma tristeza terminar o aniversário com o gosto amargo do empate. Só pedir paciência para a torcida, porque esse time vai melhorar e dar alegrias", afirmou o jogador.