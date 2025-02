Copa Verde: Brasiliense derrota Capital nos pênaltis e vai às quartas

Outras três disputas antecederam a mais recente. Em 2024, o Ceilândia foi o responsável por eliminar o Real Brasília, campeão candango no ano anterior. Nas oitavas de final, o próprio time amarelo avançou ao tirar de cena o Gato Preto. No ano seguinte, o terceiro episódio veio no Abadião. O Ceilândia desperdiçou três cobranças, e viu Vagner brilhar, com duas defesas. Em 2025, da mesma forma, poucos espaços se mostraram dignos de aproveitamento em ambos os lados.

Sonolento, o primeiro tempo não deu o ar da graça aos torcedores que compareceram à praça esportiva, em Taguatinga Norte. Com muita disputa de bola no meio de campo, os esforços aconteciam pelas beiradas. Com mais posse de bola, o Brasiliense ensaiava mais oportunidades. O Tricolor, enquanto isso, apostava nas combinações entre Deisinho e Wallace Pernambucano para levar perigo. Ainda assim, pouca inspiração: duas finalizações para cada lado.

A segunda parcial trouxe consigo mais energia. Os personagens da partida mostravam mais disposição para arriscar. Com 1 minuto no relógio, Netinho driblou Matteus Silva e encontrou Tobinha dentro da área. O camisa 11, mesmo bem posicionado, cabeceou para fora. Aos cinco, Wallace Pernambucano se aproveitou da bagunçada defesa adversária e arriscou de longe. Forte, a batida de fora da área raspou o travessão de Matheus Kayser. Aos 12', o Brasiliense respondeu com Keynan. O zagueiro de estatura expressiva subiu na área após cobrança de escanteio e carimbou a trave de Vagner. O avanço do relógio dava mais domínio ao time da casa. Aos 40', depois de jogada bem trabalhada, Tarta arriscou. Mesmo com perigo, não acertou a meta.

As penalidades trariam o destino final. Após acertos consecutivos de ambos os lados, Matheus Kayser apareceu para defender a cobrança de Robert e dar a vaga ao Jacaré.

Ficha técnica:

Brasiliense 0 (4) x (3) 0 Capital



Oitavas de final da Copa Verde 2025

Data e hora: Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, às 16h

Local: Estádio Serejão, Taguatinga

Árbitro: Marcos Mateus de Sousa

Assistentes: Fábio Pereira e Fernando Gomes da Silva

Brasiliense

Matheus Kayser; Netinho, Keynan, Igor Morais e Guilherme Santos (Caetano); Gabriel Galhado, Elyeser e Rafael Longuine (Gui Mendes); Tobinha, João Santos e Rubens (Nenê Bonilha)

Técnico: Luiz Carlos Winck

Gols: (-)

Cartões amarelos: Igor Morais

Capital

Vagner; Lenon, Richardson, Éder Lima e Matteus Silva (Renan Oliveira); Felipe Guedes, Rodriguinho e Mateuzinho; Robert, Deisinho (Matheus Anderson) e Wallace Pernambucano (Quarcoo)

Técnico: Paulinho Kobayashi

Gols: (-)

Cartões amarelos: Deisinho



*Estágiario sob a supervisão de Danilo Queiroz