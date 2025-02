Pai de Gerson cobra valorização de salário para o jogador no Flamengo

Marcão, pai e empresário de Gerson, em entrevista ao canal 'Pod do Marcão' no YouTube - (crédito: Foto: Reprodução)

Marcão, pai e empresário de Gerson, cobrou uma valorização salarial para o jogador do Flamengo. Ele afirmou, em entrevista ao canal “Pod do Marcão” no YouTube, que o meio-campista abdicou de “grandes vencimentos” em sua volta ao clube, sob a garantia de um aumento por produtividade. Apesar do bom rendimento, contudo, a promessa não teria sido cumprida.

“Largamos praticamente todo o nosso dinheiro. Aliás, larguei minha comissão toda que tinha para receber. Ele abriu mão de salário, abriu mão de tudo. E falei a mesma coisa para a diretoria: ‘Senhores diretores, estamos vindo, não estou questionando. O que vocês estão me oferecendo, estou aceitando, correto? Agora, se o jogador performar, vocês têm por obrigação de ver quanto esse jogador merece, qual é a valorização que ele merece, correto?’ E o que aconteceu agora? O Gerson performou, está se doando, fazendo o que tem de fazer porque ele é profissional do clube. E agora te pergunto: a valorização Chegou? Não chegou. O Gerson é, vamos dizer dentro daquele pelotão de elite, um dos menores salários”, revelou Marcão.

Gerson atrai interesse do futebol europeu

Gerson segue em grande fase no Rubro-Negro, clube ao qual tem vínculo até dezembro de 2027, e frequentemente atrai atenção de clubes da Europa. Nesse cenário, aliás, ao ser perguntado sobre propostas pelo meio-campista, Marcão saiu pela tangente. Mas tratou de enfatizar o amor que o filho nutre pelo Flamengo, pedindo, assim, reciprocidade na relação com o clube.

“Não quero responder se houve proposta ou não. Isso aí é lá com o Flamengo… se, porventura, resolvermos ir para outro clube, pode ter certeza: vamos no intuito de… primeiro, o Flamengo precisou, digamos assim. (Para) O Gerson, foi bom para ele também? Não tem jeito, tem que ir. Gerson vai fazer 28 anos. Sou funcionário do Gerson. Acho que ele já mostrou para todos o quanto é Flamengo, o quanto torce e ama esse clube. Só quero que o Flamengo tenha um pouquinho de amor também pelo jogador”, concluiu o agente.

