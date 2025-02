Matheus Martins explica atuação do Botafogo: ‘Começando do zero’

Após a suada vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu nesta quinta-feira (6), pela oitava rodada da Taça Guanabara, o atacante Matheus Martins classificou o trabalho como um “começo do zero”. O jogador, que sofreu pênalti na etapa final, deu sua versão sobre o pobre futebol apresentado pelo Glorioso em Moça Bonita.

Perguntado na saída do campo sobre o desempenho do Fogão, o ponta contemporizou, creditando a ausência de qualidade ao fato da temporada estar no início. Para ele, o objetivo era sair com três pontos para poder ficar mais próximo da classificação.

“A gente sabe que é só o começo do ano. Estamos começando do zero novamente. Estamos fazendo só o terceiro jogo do ano. Jogo difícil, mas a gente fez os três pontos, que era nosso objetivo. O Botafogo merece se classificar. Campo difícil, pesado. Mas independente disso, a gente deu nosso máximo. É começo de temporada, a gente vai melhorando jogo a jogo e encontrando nossa melhor forma”, disse à reportagem do SporTV.

Não à toa, o Botafogo chegou aos 12 pontos e entrou no G4 do Carioca. O time, aliás, ainda tem uma partida a menos em relação a outros dez rivais. Afinal, a equipe enfrenta o Flamengo na próxima quarta (12) em jogo atrasado da sétima rodada. Antes, o Glorioso recebe o Madureira, no domingo (9), pela nona rodada.

