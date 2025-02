Capital anuncia demissão do técnico Paulinho Kobayashi

Paulinho Kobayashi não é mais técnico do Capital SAF. Conforme anunciou o próprio clube, nesta sexta-feira (7), o treinador não continuará à frente do clube para o restante do ano. Portanto, não comandará o tricolor no restante do Candangão 2025, e nem nas participações inéditas da Série D do Brasileirão e da Copa do Brasil.

O comandante não resistiu à eliminação do clube do Paranoá para o Brasiliense, na última quinta-feira (6), pela Copa Verde. No Estádio Serejão, o Jacaré avançou às quartas de final do torneio depois de superar o Coruja, nos Pênaltis, por 5 x 3. No tempo normal, as equipes empataram em 0 x 0.

Paulinho não foi o único a deixar a equipe. Parte da comissão técnica também se despediu. O auxiliar do treinador, Dino Camargo, e o preparador físico Claudinho Creato, também se despediram. No comunicado, o Capital agradece os profissionais "pelo excelente trabalho realizado à frente da equipe, que resultou na conquista do calendário completo para este ano e no vice-campeonato do ano passado".

Confira a nota oficial emitida pelo atual vice-campeão candango:

Paulinho Kobayashi deixa o Capital com um retrospecto positivo. Ao todo, comandou a equipe durante 18 jogos. Destes, foi derrotado, durante o tempo normal, em apenas duas oportunidades. São 13 vitórias, além de quatro empates. Na primeira partida da história da equipe a nível nacional, pelas oitavas da Copa Verde, chegou a eliminar o Ceilândia, nos pênaltis, antes de cair para o Brasiliense. Agora, o Coruja volta a campo no próximo domingo (9/2), às 16h, para enfrentar o Legião, no Estádio Jk. A partida será válida pelo Candangão 2025.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz