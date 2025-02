Grêmio aguarda reunião de agentes de Camilo com clube russo para selar contratação

O Grêmio está próximo de contar com mais um reforço no elenco para 2025: o volante Camilo Reijers. Mas para selar o negócio, representantes do atleta se encontrarão com dirigente russo nesta quarta-feira (12) para negociarem a liberação do atleta de 25 anos.

Portanto, a esperança do Imortal é de que, até quinta-feira, a questão esteja solucionada para que ele seja inscrito no Campeonato Gaúcho antes do prazo final, que é na sexta-feira. A informação é do portal “ge”.

Aliás, o Grêmio tinha a intenção de contratar Camilo sem custos, mas os russos não aceitaram a proposta. Então, as negociações continuaram e o encontro marcado será decisivo para as partes definirem os termos do acordo e, assim, concretizar a liberação do jogador.

O volante foi para o futebol russo em 2023 e se destacou como líder de desarmes na atual temporada da Premier League Russa, com 62 desarmes em 16 jogos. Antes de atuar no atual clube, passou por equipes como RWD Molenbeek, da Bélgica, Cuiabá, Lyon B e Ponte Preta, onde iniciou sua trajetória profissional.

O atleta está em Porto Alegre desde o fim de janeiro e aguarda a definição de sua situação no Grêmio, aliás, o técnico Quinteros chegou a confirmar a contratação. O volante deseja deixar a Rússia devido à guerra. Natural de Mogi Mirim, Camilo inicou no futebol através da Ponte Preta.

