Maycon volta a atuar no Corinthians após 10 meses

Após mais de 10 meses, o torcedor do Corinthians conseguiu ver o volante Maycon atuar novamente no gramado da Neo Química Arena. Ele entrou no segundo tempo da vitória contra o São Bernardo no último domingo (09/02), pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Recuperado de cirurgia no joelho direito, Maycon entrou aos 29 minutos do segundo tempo e participou da jogada do primeiro gol. Ele lançou Memphis, que chutou, a bola desviou e Romero marcou. Após a partida, o volante desabafou, revelou momentos de angústia e não escondeu a felicidade em voltar a jogar.

“Fico muito feliz de ter retornado. Como vocês sabem, os meus contratos são de empréstimos e sempre de um ano. Então, esse período de lesão ia calhar bem quando encerrava o meu empréstimo (pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia). E a minha maior angústia era saber que talvez seria o meu último momento no clube saindo lesionado. Acho que é uma coisa que eu não gostaria, por tanto de respeito que eu tenho pelo clube, pelos momentos que vivemos juntos, as coisas que conquistamos, os momentos bons e os ruins também. Então, eu não queria que o meu último momento aqui fosse saindo lesionado”, disse Maycon, que prosseguiu.

“Espero que nesse ano eu possa retribuir da mesma forma que fizeram comigo. Recebi um carinho enorme e sei da responsabilidade que eu tenho. Eu quero muito dar esse retorno a todos. Claro que vai levar algum tempo para eu entrar em forma ainda, 100%, para ser o que eu já fui, mas eu tenho certeza e a convicção de que eu vou chegar lá. E eu vou fazer de tudo pra chegar lá o mais rápido possível pra poder ajudar o clube da melhor maneira”, completou.

Maycon agora luta contra a concorrência

Contra o São Bernardo, também marcou a primeira partida dele sob o comando de Ramón Díaz. Embora o técnico não tenha trabalhado com o camisa 7 em 2024, ele pediu a permanência dele para este ano. Contudo, o volante terá forte concorrência no setor para recuperar seu espaço. Afinal, o Timão foi ao mercado em 2024 e trouxe nomes como Carrillo, Alex Santana e Charles.

“Eu acho que a diretoria, principalmente desde o meio do ano passado, contratou muito bem e eu acho que, se quiseram que eu ficasse, é porque eu posso contribuir com algumas coisas que podem ser importantes. Eu já me deixei a posição do Ramon para jogar tanto na função que ele me colocou hoje, como pelo lado direito, como primeiro volante, coisa que eu já fiz aqui no clube. Não joguei com o Ramon, ele pediu a minha permanência e eu acho que eu fico a minha obrigação falar com ele das posições que eu posso ajudar, que é mais de uma”, finalizou.

