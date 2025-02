Santos desiste de mandar jogo no Allianz Parque

Vista interna do Allianz Parque, estádio do Palmeiras - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O Santos mudou os planos sobre o local onde mandará o confronto contra o Água Santa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe havia solicitado à Federação a alteração do duelo para o Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Porém, mesmo com o acordo, voltou atrás e, assim, o duelo seguirá na Vila Belmiro.

Portanto, a partida que aconteceria em uma segunda-feira, no dia 17 de fevereiro, se mantém no domingo, dia 16. As informações são do portal “ge”.

Com o retorno de Neymar, o clube vive certo dilema para encontrar um local que comporte os torcedores que querem acompanhar o ídolo. Afinal, a intenção do Santos é aproveitar a presença do craque para aumentar o faturamento. Com isso, São Paulo e Corinthians negaram a utilização de seus respectivos estádios.

Outra opção para o Peixe em São Paulo, o Pacaembu, não está nos planos do clube, pelo menos por enquanto. Isso ocorre porque o estádio ainda não tem alvará para a liberação completa das arquibancadas. A Portuguesa, que utiliza o local como sua casa durante o campeonato, está operando com uma licença provisória e parcial. Assim, a única alternativa disponível seria o Allianz Parque.

No momento, o Alvinegro tem nove pontos e é o terceiro colocado no Grupo B do Paulistão, que tem Guarani, Portuguesa e Bragantino. Aliás, encara o clássico contra o Corinthians na próxima quarta-feira (12), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Estadual.

