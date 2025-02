Lucas Esteves fica perto assinar com o Grêmio e já tem previsão de estreia

Grêmio está próximo de acordo com o Vitória pela concretização do negócio pelo lateral-esquerdo Lucas Esteves - (crédito: Foto: Divulgação/EC Vito?ria)

O lateral-esquerdo Lucas Esteves, que defendia o Vitória, já está em Porto Alegre para assinar com o Grêmio. O clube planeja finalizar a sua inscrição no BID da CBF até esta quarta-feira (12). No caso, trata-se do prazo para o atleta ter condições de estrear na última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Na ocasião, o Imortal vai enfrentar o Ypiranga, no próximo sábado (15), às 16h30, no Colosso da Lagoa.

Esta é a previsão interna no Tricolor Gaúcho, de acordo com informação do diretor de futebol, Guto Peixoto, em entrevista ao canal “Careca de Saber TV”.

“A gente espera que, com essa última etapa cumprida, passa a ser uma questão burocrática para ele poder já estar com o grupo, nos treinamentos, com vistas ao jogo do fim de semana. Aí vai do treinador para saber se ele já terá condições para o fim de semana ou para o meio da outra semana. Mas com certeza imaginamos ele inscrito para o Gauchão”, esclareceu o dirigente.

Lucas Esteves obteve liberação para atuar pelo Grêmio

Como não houve uma definição na audiência da Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD), Lucas Esteves teve um pedido de liminar aceito pela Justiça do Trabalho. Assim, recebeu a liberação para se transferir para o Grêmio. Deste modo, a tendência é a de que o clube gaúcho e o Vitória fechem um acordo para um desfecho no imbróglio. Ambos os lados devem concordar somente pelo pagamento já feito pelo Tricolor Gaúcho da multa rescisória. A quantia, aliás, gira em torno de um milhão de dólares (o equivalente a R$ 5,9 milhões na cotação atual).

Houve um indício de um possível ponto final na novela, na última segunda-feira (10), quando o empresário do jogador, Marcelo Robalinho, publicou um vídeo nas redes sociais em que mostrava estar nas instalações do CT Luiz Carvalho. Na oportunidade, o agente ironizou a quem duvidou que as tratativas pudessem ser concretizadas.

“Procurando os especialistas em cláusula contratual aqui do Twitter que defendiam a ilegalidade de se afastar a possibilidade de rescisão imotivada de atleta de futebol. Sumiram todos?”, perguntou o representante de Lucas Esteves.

Imortal permanece no mercado

Ainda na entrevista de Guto Peixoto ao canal ““Careca de Saber TV”, o diretor de futebol afirmou que o Tricolor Gaúcho ainda busca reforços na janela de transferências. Inclusive admitiu que o clube negocia com mais um lateral-esquerdo, porém não há um prazo para a conclusão das tratativas.

“Nós estamos olhando mais um, não sei se vai dar tempo de colocar no Gauchão, mas o Grêmio quer ter mais um nome para a lateral esquerda. Nós já estamos trabalhando nisso há algum tempo, não é de agora. O Lucas Esteves chamou a atenção por toda a situação, mas além dele nós temos uma outra questão avançada”, complementou o dirigente.

Lucas Esteves chega ao Grêmio com a expectativa de assumir a titularidade absoluta na lateral esquerda. Até porque Mayk ainda se recupera de uma lesão na coxa direita, mas também não teve atuações convincentes quando teve chances de atuar. Neste cenário pela escassez de peças, o zagueiro Viery vem atuando improvisado na posição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.