Flamengo e Vasco pelo Carioca: laterais Wesley e Lucas Piton podem ser soluções de clássico

A penúltima rodada do Campeonato Carioca coloca em cartaz um duelo entre Flamengo e Vasco com potencial de definir qual grande seguirá com chances de levantar a Taça Guanabara. Mesmo reduzido à primeira fase do Estadual, o troféu, de importância histórica no Rio de Janeiro, tem charme e valor para os clubes regionais. E hoje, às 21h45, no Maracanã, rubro-negros e cruzmaltinos apostam nos caminhos pelos flancos para triunfarem. Valorizados nos elencos, o lateral-direito Wesley e o esquerdo Lucas Piton surgem como fatores de desequilíbrio. Globo e SporTV transmitem.

Mesmo com a diferença técnica crescente entre os grupos flamenguista e vascaíno, os dois laterais ostentam papéis de importância nos esquemas dos técnicos Filipe Luís e Fábio Carille. Em alta no mercado da bola e possível mina de dinheiro do rubro-negro na próxima janela de transferências, Wesley tomou conta da direita e se destaca pela veia ofensiva. Um dos líderes vascaínos, Lucas Piton tem bastante prestígio no time de São Januário e também é uma válvula de escape importante na construção de jogadas do esquema cruzmaltino.

No Maracanã, a dupla vai, literalmente, bater de frente em vários momentos do Clássico dos Milhões. Quando Wesley atacar, Lucas Piton terá a missão de recompor para frear o ímpeto da juventude do atleta de 21 anos. Nas oportunidades de o lateral vascaíno de 24 se lançar ofensivamente, o cenário se inverterá e o flamenguista terá a missão de ser um dos nomes do sistema de marcação. Curiosamente, o forte dos jogadores é o apoio à frente. As nuances defensivas ficam, justamente, como "pontos fracos" a serem explorados pelos colegas de posição.

Ir bem no duelo da 10ª rodada do Campeonato Carioca pode servir de atalho em uma meta compartilhada para a temporada 2025. Wesley e Lucas Piton sonham em servir a Seleção Brasileira, de olho na Copa do Mundo de 2026. "É o auge do jogador. Então, almejo estar lá. Me sinto preparado. Estamos esperando a convocação. Se acontecer, vou estar muito feliz. Vai ser mais um sonho realizado", descreveu o flamenguista. "Segue sendo um objetivo. Todo atleta pensa em defendê-la. Quanto melhor for o meu trabalho no dia a dia, maiores serão as chances de atingir meus propósitos", detalhou o vascaíno.

Além das metas pessoais, o Clássico dos Milhões também é importante nos objetivos coletivos de Flamengo e Vasco. Separados por três pontos na classificação, os rivais ainda sonham com o título da Taça Guanabara. Líder, o rubro-negro pode disparar para a conquista se ganhar o duelo direto. Em terceiro, o cruzmaltino tem a chance de igualar a pontuação dos flamenguistas e, também, do Volta Redonda. De olho na partida dos adversários e com dois compromissos contra times de menor expressão pela frente, o Esquadrão de Aço estará de olho no jogo.

O caminho para seguir vivo na luta pela primeira taça do Cariocão — mesmo simbólica — está totalmente desenhado pelas laterais. Em sintonia com os companheiros de time, Wesley e Lucas Piton terão a missão de liberarem o acesso para Flamengo ou Vasco às semifinais do Estadual — a vitória pode garantir a classificação antecipada — e, de quebra, batalharem pela conquista.