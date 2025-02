Ceilândia derrota Gama por 2 x 0 e assume liderança do Candangão 2025

O Estádio Abadião foi palco nesta segunda-feira do confronto entre Ceilândia e Gama. Na disputa pela ponta da tabela, o triunfo por 2 x 0 colocou o Gato Preto na liderança temporária, já que Brasiliense e Capital têm um jogo a menos. Com casa cheia, os gols de Daniel Costa (contra) e Felipe Clemente decidiram a partida.

A disputa entre as duas equipes carrega grande rivalidade nos últimos anos. No retrospecto recente, essa foi a sétima vitória do Ceilândia. A torcida gamense não comemora triunfo contra os alvinegros desde 2021. Na ocasião, o Gama derrotou o Ceilândia por 3 x 0. Os duelos entre os dois clubes conta com jogos acirrados. Apartida de ontem comprovou o peso desse histórico. Estavam presentes 2.197 pessoas no Abadião.

O confronto marcado inicialmente para a tarde do último domingo foi adiado para ontem com o intuito de inaugurar os refletores do Estádio Regional da Ceilândia. Há 18 anos não acontecia uma partida noturna devido à falta de iluminação na casa alvinegra.

Logo no início da primeira etapa, o Gama mostrou disposição para conquistar a liderança. Mais perigoso, colocou o goleiro Sucuri para sujar o uniforme. Lucas Lourenço recebeu o passe e tocou para o lateral-direito Michel finalizar na meta adversária. Apesar do volume do time gamense, foram os donos da casa que abriram o placar. Em lance polêmico, Danillo bateu escanteio para o Ceilândia e a bola sobrou para o camisa 10 Daniel Costa. O alviverde marcou contra para o Gato Preto.

Com Daniel Costa, o Gama conseguia transitar a bola com qualidade no ataque. Mesmo em desvantagem no marcador, buscava igualar o placar. Para isso, tentava aproveitar as oportunidades de bola parada. Pelo lado alvinegro, Sucuri defendia bem o placar do Ceilândia, levando para o intervalo a vitória parcial dos donos da casa.

No segundo tempo, a partida começou equilibrada. De fora da área, Lucas Piauí tentou marcar para o alviverde. Aos 11 minutos, Júlio César aproveitou a sobra de bola no meio de campo e tocou para Clemente, de cara para o gol, ampliar para o Ceilândia. O jogo ficou marcado para o torcedor gamense pelos inúmeros gols perdidos. Com Ramon de perna direita, novamente o Gama teve a chance de diminuir o marcador e mais uma vez desperdiçou uma oportunidade de balançar a rede.



Com sequências de defesas do goleiro Sucuri na reta final do jogo, o Ceilândia venceu o Gama e fez a festa da torcida ceilandense presente no estádio.

Na outra partida de ontem, o Real Brasília arrancou empate por 1 x 1 com o Samambaia, no Defelê, na Vila Planalto. Vice-lanterna com dois pontos, o Leão do Planalto segue ameaçado pelo rebaixamento. A luta para evitar a queda é contra Ceilandense e Legião. Dois clubes cairão para a segunda divisão. Vicotr Xavier abriu o placar para o Samambaia aos 16 minutos do primeiro tempo. Paulo Victor salvou o Real nos acréscimos e garantiu um ponto importante.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima