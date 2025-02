Candangão: No último lance do jogo, Real Brasília empata com o Samambaia

Em partida válida pela sétima rodada do Candangão 2025, Real Brasília e Samambaia empataram por 1x1 na tarde desta segunda-feira (17/2). Com jogo truncado, o Cachorro Salsicha abriu o placar com um gol de pênalti de Vitor Xavier, aos 15 minutos do segundo tempo. No último lance, PV deixou tudo igual no marcador para o Leão do Planalto.

O Real Brasília é a penúltima equipe da tabela de classificação do Candangão. Das sete rodadas disputadas, foram cinco derrotas e dois empates por 1x1, contra o Ceilandense e a partida disputada com o Samambaia. Para o Cachorro Salsicha, o gol sofrido no fim da partida é uma pedra no caminho, já que a equipe está mirando a zona de classificação do torneio.

A primeira etapa começou bem estudada entre as equipes dentro de campo. Logo aos cinco minutos, o Samambaia fez o primeiro lance de perigo da partida. A cobrança de falta do camisa 10 Lila, desviou em Coquinho, mandando direto na trave e colocando o goleiro adversário para trabalhar. O jogo pegado deu espaço para o time do Real Brasília chegar com ofensividade. A jogada trabalhada no meio de campo com Matheus Barboza encontrou o Bahia, que deu o passe pela esquerda para Davi Araújo. O camisa 10 bateu cruzado. O desvio mandou a bola para fora na melhor chance do Real no primeiro tempo.

A marcação alta do Samambaia dificultava a saída de bola do Leão do Planalto. A reta final da primeira parcial teve superioridade do Samambaia. A temperatura de 30°C na tarde desta segunda-feira, se tornou o maior adversário para quem estava em campo. Sem gols nos 50 minutos iniciais, a partida foi para o intervalo com 0x0 no placar.

O segundo tempo trouxe para a equipe do Real Brasília mais personalidade em campo. Logo aos cinco iniciais, ambos os times tiveram a chance de fazer o primeiro do jogo, mas foram os donos da casa que levaram mais dificuldade. Em posição irregular, Jhuan Pablo lança a bola na área de encontro com Gabriel Silva, que desvia e manda para o fundo da rede. Aos 15, o Samambaia marcou o primeiro do jogo. Após um pênalti marcado a favor do Cachorro Salsicha, Vitor Xavier foi para a bola e mostrou a experiência em campo.

A quantidade de cartões na partida não esconde quanto o jogo foi pegado. O Real Brasília sentiu o gol tomado no início do segundo tempo. O Samambaia teve maior domínio do jogo até os momentos finais. Com muita insistência da equipe Aurianil, conseguiram arrancar um gol no momento final. No último lance da partida, PV aproveitou o rebote do goleiro Murilo para deixar tudo empatado no Defelê: 1x1.

Ficha técnica

Real Brasília x Samambaia

Candangão 2025 (7ª rodada)



Local: Estádio Defelê, Vila Planalto

Árbitro: Matheus de Moraes Silva

Real Brasília

Luiz Felipe; Gustavo Borges, Vinicius, Yuri, Paulo Vitor e Wallace Rato; Gabriel Silva, Jhuan Pablo, Davi Araújo (Michael), Arturzinho e Matheus Barboza (PV). Técnico: Kaká

Gol: PV

Cartões amarelos: Paulo Vitor, Jhuan Pablo, Yuri, Gustavo Borges e Bahia



Samambaia

Murilo; Dharllyson, Bahia, Pedrão e Huguinho; Coquinho e Felipe Werley (Kersul); Lila, Ian (Montanha), Falero (Daniel) e Vitor Xavier (Pedra). Técnico: Gabriel Teixeira

Gol: Vitor Xavier

Cartão amarelo: Júlio Lima e Dharllyson

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima