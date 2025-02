Candangão 2025: OItava rodada terá estreia do VAR na competição

Também com o uso do VAR, Cobra Sucuri e Leões do Planalto fizeram as semifinais do Candangão 2023. Posteriormente, o Real Brasília se sagrou campeão - (crédito: Eduardo Ronque/ Real Brasília)

O confronto entre Paranoá x Real Brasília, marcado para às 16h deste sábado (22/2), no estádio Defelê, será o primeiro da edição de 2025 do Candangão a contar com o apoio do sistema de arbitragem de vídeo, o VAR.

Conforme anunciado pela Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), o recurso estará disponível para o confronto de abertura da jornada e também será usado durante as duas partidas das semifinais e da decisão do torneio. A partida, responsável por abrir os trabalhos na penúltima rodada da primeira fase, terá transmissão da Record.

Inicialmente, a "estreia" do sistema estava marcada para acontecer no clássico entre Brasiliense e Gama. Um pedido vindo do Jacaré para adiar a partida para o dia seguinte, no entanto, alterou o planejamento. O dérbi local tomaria forma no sábado. Em razão do compromisso acontecido na última quarta-feira (19) pela Copa Verde, em Goiânia, diante do Vila Nova, houve um pedido pela alteração.

Assim, a FFDF optou por realocar a data de uso do recurso. Segundo noticiado primeiramente pelo Distrito do Esporte, isso acontece pois a entidade não o possui em mãos. O pedido até foi feito, mas não entregue.

Portanto, procurou a Federação Goiana de Futebol (FGF) para que pudesse adquirir os equipamentos necessários emprestados. A federação vizinha comunicou a necessidade de utilizá-los no domingo. Com a impossibilidade do uso no dia citado, a partida no Defelê se tornou na escolhida.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima