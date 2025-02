Neymar brilha com gol olímpico e garante Santos nas quartas do Paulistão

Quem tem Neymar, não ficará fora do mata-mata do Campeonato Paulista. Ontem, o Santos confirmou vaga na sequência do Estadual com brilho do camisa 10 e poder de fogo de Tiquinho Soares. O astro deu duas assistências para o artilheiro e, de quebra, marcou um gol olímpico na vitória do Peixe, por 3 x 0, diante da Inter de Limeira. Outro gigante em risco antes de a rodada começar, o Palmeiras teve uma noite na qual tudo deu certo: além de bater o Mirassol, em um movimentado 3 x 2, o alviverde contou com a derrota da Ponte Preta diante do Bragantino, por 2 x 0.

O resultado garantiu o quarteto de gigantes paulistas nas quartas de final do Estadual. Corinthians e São Paulo estavam classificados antecipadamente e apenas cumpriram tabela na última rodada, mas com resultados diferentes. Enquanto o alvinegro ficou no empate com o Guarani, por 2 x 2, o tricolor venceu o São Bernardo, por 2 x 1, e garantiu a primeira colocação do Grupo C. Em relação às chaves, apenas o Palmeiras não finalizou com a liderança: terminou em segundo no D, justamente atrás do Bernô, e não terá o benefício de jogar as quartas de final em casa — a fase é disputada em partida única.

Agora, os confrontos são entre os classificados dentro dos próprios grupos, com direito a dois duelos entre clubes da próxima edição da Série A do Campeonato Brasileiro: o Corinthians vai buscar a classificação às semifinais diante do Mirassol, enquanto o Santos vai medir forças contra o Bragantino. Os demais confrontos serão os encontros de São Paulo x Novorizontino e São Bernardo x Palmeiras. Internacional de Limeira e Água Santa — o surpreendente finalista no Paulistão de 2023 — amargaram o rebaixamento à Série A2 do Estadual.

Craque da rodada, Neymar creditou a atuação a um detalhe curioso: as provocações da torcida adversária nas cobranças de escanteio. "Foram duas vezes. Fui bater escanteio, eles provocaram. Pedi para cantarem mais alto e dei assistências. Fui lá e eles falaram de novo. Pensei, agora quem vai fazer sou eu (risos)", brincou o camisa 10 santista, exaltando a boa fase após a volta para casa. "Estou indo jogo a jogo, me preparando, me sentindo cada vez melhor. Obviamente, não voltarei a ter 19 anos, que saudade sinto", destacou o camisa 10.

Do lado do classificado Palmeiras, o tom foi de alívio. O alviverde flertou com a eliminação, mesmo com a quarta campanha geral, antes de entrar em campo (terminou com a terceira). O Mirassol impôs dificuldades e o gol a vitória veio apenas aos 41 minutos do segundo tempo, com gol de um herói improvável: o meio-campista Allan. "Agradecer ao Abel pela oportunidade. A gente vem trabalhando bastante e sabe o que tem que ser feito. Hoje, é relaxar e comemorar. Amanhã, é foco nas quartas de final do Paulista", vibrou o atleta, eleito o melhor em campo.